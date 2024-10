Comienza cuenta regresiva para aprobar o no el Presupuesto 2025

Ciudad de Panamá/Este jueves 31 de octubre, culminan las sesiones en la Asamblea Nacional, es decir que a este Órgano del Estado le queda un periodo de cuatro días, para discutir el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. que todavía se encuentra en la Comisión de Presupuesto y donde la mayoría de las autoridades aún no han sustentado sus vistas presupuestarias.

Como ya lo ha manifestado el diputado de la bancada de Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto, Betsarai Richards, hay dos escenarios que se contemplan para poder dar vialidad al proyecto de ley.

La primera opción, es que, si no se llega a votación para rechazar o aprobar el proyecto en el Legislativo, a partir del 1 de enero de 2025 queda en facultad del Consejo de Gabinete reunirse para aprobar el presupuesto, tal cual fue presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

La otra alternativa es que el presupuesto se rechace y a partir del 1 de enero de 2025, empiece a regir el mismo este año 2024.

No obstante, queda una tercera salida, si queda en la discusión de vistas presupuestarias y se terminan las sesiones ordinarias, el presidente, José Raúl Mulino, podría incluirlo en sesiones extraordinarias.

Para Richards, pareciese que los tiempos no van a dar, porque tendrían que votar en primer debate este lunes o martes.

Para poder que los tiempos den, el diputado de la bancada de Vamos indicó que, a más tardar mañana, martes, el presupuesto debe ser votado en la comisión de Presupuesto, pero se tendrían que suspender las vistas presupuestarias.

Sin embargo, aún están conversando entre bancadas para ver si antes de esta fecha se puede realizar la votación, llevarlo a pleno y aprobarlo en segundo y tercer debate.

La decisión de la propia comisión no es la que influye en el Presupuesto, sino es el pleno. Son 71 diputados y todo va a depender de que sucede hoy — Betserai Richards - Diputado de Vamos

Richards añadió que están tratando de agotar la mayor cantidad de instituciones.

El independiente hizo un llamado al Ministerio de Educación, que es quien tuvo el impacto más grande en el aumento del presupuesto.

Más de 1,000 millones de dólares. No es un tema de que es una bolsa de plata, sino en qué se va invertir esos recursos y no hay excusa de que en el 2025 no haya escuelas en buen estado.

El presupuesto ya ha sido modificado varias veces, La iniciativa presentada por el MEF inició con un monto de más de 26 mil millones de dólares y ya supera los 30 mil millones de dólares. Este presupuesto es solamente 1.8% menor al que rige en este 2024.

Con información de María De Gracia