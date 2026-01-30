Princesas y comparsas mantienen viva la tradición del Carnaval Acuático de Penonomé

La celebración mantiene vivas tradiciones locales como la presencia de princesas y comparsas , en lugar de reinas, preservando así un distintivo único del carnaval peronomeño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El distrito de Penonomé se alista para recibir a miles de visitantes durante el Carnaval Acuático 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del interior del país, que este año promete un espectáculo lleno de color, música y tradición.

En entrevista con TVN Noticias, el vicealcalde de Penonomé, Valentín Damasco, señaló que el carnaval contará con desfiles de balsas, comparsas y artistas internacionales durante los cuatro días de celebración. “Este año el carnaval acuático de Penonomé espera un gran desfile de balsas, desfiles alegóricos los cuatro días del carnaval. Contaremos con artistas internacionales volviendo las tradiciones al distrito y esperamos contar con la visita de muchas personas del país e internacionalmente también”, indicó.

El vicealcalde también destacó la afluencia de visitantes en años anteriores. “El año pasado se hizo un conteo simultáneo y tuvimos que acercarnos a una cifra de 30 mil personas, recordando que el carnaval de Penonomé se divide en tres áreas: el Manguito, la Avenida Central y el Balneario Las Mendozas”, agregó.

Respecto a la historia del Festival Acuático de Penonomé, Damasco señaló que, aunque no tiene el número exacto de años de celebración, es una tradición que ha marcado la identidad del distrito. “La cantidad de años del desfile de balsas no la manejo, pero sé que llevan muchísimos años. De hecho, es lo que nos representa como carnaval peronomeño”, explicó.

Además, la celebración mantiene vivas tradiciones locales como la presencia de princesas y comparsas, en lugar de reinas, preservando así un distintivo único del carnaval peronomeño.

Con estas actividades, Penonomé busca fortalecer su identidad cultural y turística, ofreciendo una experiencia única a locales y visitantes que cada año se suman a la alegría de su carnaval acuático.