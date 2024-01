Productores agrícolas de Chiriquí se preparan para hacer frente a la sequía prolongada

David, Chiriquí/Con el objetivo de mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, el cual se encuentra presente en nuestra región y como consecuencia incidió de manera directa en la frecuencia de lluvias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) lanzó el Plan Sequía, el cual busca fortalecer al sector agropecuario durante la temporada seca del próximo 2024.

Según informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) el Niño podría prolongarse hasta el primer semestre de este año. Su presencia provocó que los ríos y lagos del país entraran con niveles deficitarios a la temporada seca.

En ese orden de ideas, Lorenzo Jiménez, productor agropecuario de la provincia de Chiriquí, reveló en Noticias AM, que hasta el momento, "la sequía no ha sido una amenaza para la producción" y están preparados con sistemas de riego "Norit", no obstante, este sistema depende de los niveles de los ríos aledaños a Tierras Altas.

Explicó Jiménez que, la estación seca es una situación que los productores enfrentan todos los años, regularmente desde diciembre a mayo, sin embargo, si los niveles del agua de los ríos bajan si sería una situación 'preocupante'.

Para fortalecer y apoyar a los productores a enfrentar esta situación, el Mida ejecuta un presupuesto de $10 millones de dólares, bajo el denominado "Plan Sequía" , el cual fue puesto en marcha luego que se decretara la Emergencia Nacional Ambiental.

Producción

Según detalló el productor, de momento, no hay ninguna escasez de productos a causa de la sequía. Recordó que, durante las protestas se perdió una gran cantidad de cosechas y si se da alguna situación de escasez no sería por la sequía.

Como parte del plan ejecutado por el MIDA, se han construido abrevaderos, pozos, entrega de maquinaria y equipos, caminos de producción y entrega de insumos a productores de diferentes partes del país.