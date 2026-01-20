Proponen programas de productividad y tecnología para adultos mayores en los corregimientos

Uno de los ejes de las propuestas es la llamada “economía plateada”, que busca integrar la experiencia de los adultos mayores con las habilidades tecnológicas de los jóvenes, generando un intercambio que beneficie a ambas partes.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Consejo Municipal una serie de iniciativas dirigidas a los adultos mayores, enfocadas en la productividad, el uso de la tecnología y el aprovechamiento de la experiencia laboral, ante las limitaciones que enfrenta este grupo poblacional, especialmente en el acceso a oportunidades de empleo.

Durante la sesión, se destacó la importancia de impulsar programas de alfabetización sociodigital, telemedicina y telemonitoreo de salud, como los que ya se desarrollan en el corregimiento de Betania, donde la población de adultos mayores supera las 10 mil personas.

Los proponentes señalaron que la inclusión digital es clave para avanzar hacia un modelo de gobierno digital, al advertir que, sin capacitación tecnológica para los adultos mayores y sus acompañantes, resulta inviable la implementación efectiva de servicios como la telemedicina en coordinación con el Ministerio de Salud.

Uno de los ejes de las propuestas es la llamada “economía plateada”, que busca integrar la experiencia de los adultos mayores con las habilidades tecnológicas de los jóvenes, generando un intercambio que beneficie a ambas partes. Como ejemplo, se planteó la vinculación entre adultos mayores con amplia trayectoria profesional y jóvenes recién graduados con dominio de herramientas digitales, pero con menor experiencia laboral.

Las iniciativas fueron bien recibidas por los concejales, quienes manifestaron su disposición de apoyar la implementación de programas en beneficio de la población adulta mayor en distintos corregimientos.

En la misma sesión, el Consejo Municipal otorgó cortesía de sala a la Universidad de Panamá, que solicitó respaldo para una propuesta de maestría en gobierno abierto e integridad pública, orientada a la formación de funcionarios públicos en transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, se abordó la inconformidad ciudadana por un posible cobro por el uso de las canchas del Parque de Panamá Norte, tema que fue presentado recientemente en una consulta pública con residentes del sector.

Información de Joselin Mosquera