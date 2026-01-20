Aprehenden a representante de Arnulfo Arias; se le investiga por delitos en perjuicio del Banco Nacional

San Miguelito/El representante del corregimiento Arnulfo Arias en San Miguelito, Darío González y el esorero de esta junta comunal, además de una excajera del Banco Nacional de Panamá fueron aprehendidos mediante la Operación VOID, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, relacionados a una investigación por delito financiero y por blanqueo de capitales, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

Las diligencias se desarrollaron en horas de la mañana en Calidonia, Alcalde Díaz y en Praderas del Norte, ubicando indicios y la aprehensión de estas personas, relacionados a investigación que inició en enero de 2025.

A estas personas se les investiga por el cambio de 2 cheques falsos girados de una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), por un monto total de más de 982 mil dólares.

Uno de estos cheques fue depositado en la cuenta de la Junta Comunal Arnulfo Arias (distrito de San Miguelito), una vez ingresan a dicha cuenta, giran cheques a terceras personas, quienes logran cambiarlos en efectivo.

En las investigaciones también se ha podido detectar que algunos de los beneficiarios de estos fondos provenientes de cheques falsos, laboran en algunas instituciones estatales.

Por esta causa ya se mantienen imputadas 12 personas, entre ellas dos funcionarias del Banco Nacional de Panamá.