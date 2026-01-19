Utilizan cámaras de videovigilancia en San Miguelito para identificar a quienes tiran basura en las calles

La Alcaldía de San Miguelito ya está rastreando placas y rostros para aplicar multas que van desde los 50 hasta los 5 mil dólares, según la gravedad de la infracción.

San Miguelito/Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales de San Miguelito ya no solo vigilan el tráfico o la seguridad ciudadana: ahora están enfocadas en detectar a quienes hacen mala disposición de residuos en espacios públicos.

Yousee Herrera, Secretaria General de la Alcaldía de San Miguelito, confirmó que el municipio está utilizando este sistema para identificar vehículos y personas que arrojan basura en calles, aceras o puntos no autorizados.

“Estamos captando la información del carro, seguimos su placa con las cámaras y, en coordinación con la Policía Nacional, remitimos el caso al Juzgado Administrativo de Aseo para imponer la sanción correspondiente”, explicó Herrera.

Nota relacionada: Irma Hernández celebra salida de Revisalud y exige plan estructurado a la Autoridad de Aseo

Las multas ya tienen cifras claras:

75 a 300 dólares para quienes tiren basura desde un vehículo.

para quienes tiren basura desde un vehículo. 50 a 5 mil dólares para quienes caminen y dejen residuos, especialmente si se trata de escombros, caliche u otros desechos de construcción.

“Mucha gente piensa que tirar una bolsa de basura al pasar es algo insignificante, pero eso genera un impacto enorme en la limpieza del distrito y en la salud pública”, señaló Herrera. “Las cámaras no perdonan: graban, identifican y permiten actuar con base legal”.

Pero el enfoque no es solo punitivo. La funcionaria insistió en que, paralelamente, se impulsa una campaña de concienciación ambiental. “Queremos cambiar la cultura del ‘tirar y olvidar’. Pero mientras tanto, sí vamos a sancionar a quienes no respeten las normas”.

El sistema ya ha registrado casos impactantes: desde conductores que abren la ventanilla para lanzar desechos hasta personas que vacían bolsas enteras en zonas sin contenedores. “En las imágenes se ve claramente cómo sacan la basura, la dejan en la calle y se van. Ahora, gracias a la tecnología, sabemos quiénes son”.

Nota relacionada: Autoridad de Aseo arranca plan de recolección de basura en San Miguelito tras la salida de Revisalud

Además, Herrera reconoció otros factores que complican la limpieza, como la presencia de personas en situación de calle que rebuscan en la basura, o los animales callejeros que rompen las bolsas. Frente a eso, la Alcaldía apuesta por soluciones integrales: programas de inclusión social, esterilización de animales y mayor frecuencia de recolección.

“Esto no es un show —aclaró—. Es una política seria para recuperar el orden, la higiene y el respeto por el espacio público. Y si no cambias tu comportamiento, las cámaras te encontrarán”.

Con información de Heidy Morán.