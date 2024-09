Propuesta para remunerar a parteras de áreas indígenas se envía a una subcomisión

Ciudad de Panamá, Panamá/A una subcomisión de la Comisión de Asuntos Indígenas se envió la propuesta de ley 57, que busca que el Ministerio de Salud remunere a las parteras de las comarcas.

¿La razón? La iniciativa no logró consenso entre los diputados, y además no contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Bajo ese escenario, algunos diputados solicitaron que la propuesta fuera enviada a una subcomisión para analizarla con más detenimiento, mientras que otros consideraron que no debía ser acogida.

Uno de los que se quejó fue el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, quien manifestó que la propuesta debió haber sido rechazada desde el principio, ya que presentaba indicios de inconstitucionalidad. "Para mí esto tiene visos de inconstitucionalidad: crear una nueva categoría de funcionariado, lo que se pretende es que haya un cargo mensual a las parteras".

...Estamos cargando al Ministerio de Salud; ¿de dónde va a sacar dinero? Dentro de la Asamblea no se pueden establecer cargos al poder Ejecutivo. Para mí, esto debió ser rechazado".

Mientras que Lenín Ulate, de la bancada de Vamos, señaló que cuando se habla de asignación mensual se deben considerar todas las partes involucradas, y hoy no se encontraban en la Comisión.

El proponente de la iniciativa, en tanto, reiteró que se busca dignificar la labor humana, solidaria y desinteresada que por muchos años han realizado las parteras tradicionales, quienes previenen, diagnostican y curan enfermedades.

Cabe señalar que en la Comisión se leyó una nota en la que se indicaba que el ministro de Salud se encontraba en una misión oficial.

La propuesta, impulsada por el diputado Nixon Andrade, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, modifica el artículo 11 de la Ley 17 de 2016, que establece la protección de los conocimientos de la medicina tradicional indígena.

La modificación sería: “El Ministerio de Salud y la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas establecerán los incentivos para promover la práctica colectiva de la medicina tradicional, su promoción e investigación. En el caso de las parteras tradicionales, se les asignará una remuneración mensual, la cual se definirá en cuanto a forma y cuantía en las disposiciones reglamentarias que, para los efectos pertinentes, desarrolle el Ministerio de Salud.”

Otra propuesta sobre parteras

La Organización de las Naciones Unidas declaró el 5 de mayo Día Internacional de la Partera, en reconocimiento de su labor. Sin embargo, este tema ha llevado otras propuestas que tienen que ver con la labor de las parteras a la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, en la Comisión de Salud también se encuentra una propuesta que busca permitirles a las parteras obtener la Idoneidad de Técnico en Parto (Partera) o Técnico en Asistencia Materna y Posparto (Doula).

Con información de María De Gracia