Colonenses esperan que Cortizo cumpla con las promesas de reactivación de obras

Entre positividad y optimismo, pero también con dudas e incredulidad de que las promesas de reactivación de obras anunciadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo se concreten en la ciudad de Colón, es como asegura sentirse el dirigente Diógenes Galván.

"Ya no le creemos al presidente de la República, el presidente nos hizo perder la confianza en sus palabras lamentablemente, nosotros escuchamos en octubre del 2019, diciendo exactamente lo mismo, que las obras iban a comenzar y eso no ocurrió, hay que ver para creer” recalcó.

Para Galván, el que no se concreten estas promesas por parte de las autoridades, es “politiquería y show” y parte de la cultura de la clase política del país, de las personas que asumen la responsabilidad de gobernar.

El dirigente destacó que el 70% de las autoridades que los representan son miembros del partido gobernante, sin embargo, la sociedad civil es quien tuvo que salir a exigir lo que necesitan; lo que significa que las autoridades locales fracasaron en sus responsabilidades de representarlos.

Ahora, toca según Galván, que aquellos que no son parte de este colectivo soliciten al mandatario que no se politicen las oportunidades de trabajo cuando se reinicien las obras y recordar a las autoridades locales que los dineros que se invierten en estas obras no vienen del Partido Revolucionario Democrático, sino de los impuestos de los panameños.

“De esta manera no se puede obligar al colonense que quiera participar de estas obras, que se inscriban en el partido gobernante y a que si no son amigos no pueden trabajar”, advirtió el dirigente.

Una alternativa que plantea para que esto no ocurra, es crear una comisión multisectorial en donde participen varios gremios, clubes cívicos y autoridades locales para asegurarse de todo se haga de manera ordenada.

Para que se concreten las promesas, detalla Galván, los colonenses deberán cerrar filas y estar pendientes, pero también confiar en un mandatario que debe entender que hay que darle participación y oportunidades de empleos a los ciudadanos porque esta es una de las aspiraciones del colonense.