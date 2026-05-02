Panamá Oeste registra 2,149 accidentes de tránsito en lo que va de 2026; en el ultimo mes hay 12 fallecidos

El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso del celular al volante figuran entre las principales causas, según la Policía Nacional.

Panamá Oeste./Las víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste continúan en aumento. Según datos de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, en lo que va del año se han registrado 2,149 accidentes, con saldo de 19 víctimas fatales.

Pero sólo en el último mes, se ha registrado un saldo de 12 personas fallecidas. Del total de víctimas fatales, 3 se reportaron en Arraiján, 5 en La Chorrera y 4 en el distrito de Chame.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en el sector de Coloncito, en Chame, donde un bus de pasajeros invadió el carril contrario y colisionó contra un vehículo particular. En este accidente fallecieron cuatro miembros de la familia López Reina, quienes fueron despedidos por sus allegados este viernes 1 de mayo.

Las autoridades señalan que entre las principales causas de los accidentes se encuentran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y el uso del teléfono celular mientras se maneja.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar las normas viales, cumplir con los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones al volante.

Más temprano, se reportaron otros dos accidentes en la provincia. En La Chorrera, un conductor impactó contra el borde de la calzada, lo que provocó que el vehículo se volcara y terminara en el carril contrario, explicó Roberto Macías, de la Dirección de Operaciones de Tránsito. En tanto, en el sector de Burunga, un conductor presuntamente se quedó dormido, ocasionando que su vehículo volcara en una cuneta. En ambos casos no se reportaron víctimas fatales.

Con información de Yiniva Caballero.