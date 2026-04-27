Persisten reclamos por seguridad vial tras fatal accidente en Chame

En la vía aún se pueden observar corazones azules, algunos casi borrados, que recuerdan tragedias anteriores.

Chame/Restos de vehículos, hierros retorcidos y el parabrisas de uno de los autos aún sobre el pavimento forman parte de la escena que dejó un reciente accidente de tránsito en Chame, donde persiste la consternación entre los residentes de la zona.

Un recorrido por el lugar evidencia no solo las secuelas del siniestro, sino también la preocupación de la comunidad, que denuncia la recurrencia de accidentes en este mismo punto, muchos de ellos con consecuencias fatales.

“No tienen ese cuidado, aquí pasan a una velocidad muy alta”, expresó una residente del área.

En la vía aún se pueden observar corazones azules, algunos casi borrados, que recuerdan tragedias anteriores. Los moradores coinciden en que el exceso de velocidad es uno de los principales factores detrás de estos hechos.

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En medio de este panorama, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un recorrido en la denominada “zona cero” del accidente, con el objetivo de reinstalar señalizaciones que habían desaparecido de la intersección.

El inspector de la ATTT, Víctor Valdés, señaló que la falta de señales también incide en los siniestros viales.

“Se han tomado la tarea de hurtar todas las señales de tránsito en la autopista en todo el sector Oeste, desde Arraiján hacia acá; entonces hacemos un llamado a raíz de esto, que también es detonante de los accidentes de tránsito”, advirtió.

Según las investigaciones preliminares, en el hecho estuvieron involucrados un autobús de la ruta Aguadulce-Panamá, conducido por un joven de 28 años que se mantiene bajo detención provisional, y un vehículo sedán en el que viajaba un pastor junto a su familia.

Imágenes de videovigilancia muestran que el bus se dirigía hacia la capital cuando invadió el carril contrario, impactando de frente al automóvil.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad insiste en la necesidad de mejorar la señalización y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito, como medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.

Con información de Hellen Concepción