Fe en medio del dolor: comunidad recuerda al pastor y su familia tras trágico accidente en Chame

Más allá del dolor, todos coinciden en que este hecho evidencia cómo la vida puede dar giros radicales en cuestión de segundos. Mientras tanto, el conductor del bus permanece detenido, a la espera de audiencia que definirá su situación judicial.

Panamá Oeste/En la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de La Loma, en La Ermita de San Carlos, la tragedia se enfrenta con fe, serenidad y templanza.

Su líder, el pastor Benjamín, junto a su esposa y sus dos hijas, fueron las víctimas del accidente ocurrido en la tarde del sábado 25 de abril, en la entrada de Coloncito, en Chame.

Un día después de la dolorosa pérdida, los fieles se reunieron para hacer lo que mejor les enseñó su guía espiritual: mantenerse firmes, aun en medio de las circunstancias más difíciles.

“Pastor Benjamín era una persona excepcional, un líder nato, formado por Dios", manifestó uno de los miembros de la comunidad religiosa".

Otro de los religiosos lo describió como "más que mi pastor, era mi hermano, mi amigo; sus hijas eran mis sobrinas, me decían tío; su esposa era una persona muy recta, muy directa”.

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Es en esta apartada zona donde sus habitantes transcurren los días en los tranquilos portales de sus casas, rodeados de naturaleza. Allí, el pastor Benjamín encontró su propósito y comenzó su misión evangelizadora hace más de 10 años, iniciando con lo básico y levantando poco a poco la iglesia. Se trata de una comunidad alejada del bullicio, de casas sencillas, calles angostas y patios abiertos, un rincón típico del interior donde desarrolló su ministerio.

“Empezamos en una esquina de mi casa que no había ni techo, nos mojábamos”, relató una de las religiosas, al recordar los inicios de la congregación.

En el sitio del accidente, aún quedan las huellas del impacto. Una estructura que funcionaba como parada de autobuses habría amortiguado el golpe, protegiendo una vivienda ubicada justo detrás.

Hoy, ese punto es solo un conjunto de hierros retorcidos. En ese lugar se encontraba la señora Chela, quien vendía mangos y logró sobrevivir con rasguños, lo que considera una segunda oportunidad.

“Yo estaba sentada, yo vi desde que el bus se desvió. Yo le digo a mi prima: ‘huye Carmen que el bus viene para donde nosotros’. Nos agarramos la mano y salimos corriendo. Yo miro para atrás y el carro chocolate estaba dando vueltas. Y ahí siempre había accidente", recordó.

Más allá del dolor, todos coinciden en que este hecho evidencia cómo la vida puede dar giros radicales en cuestión de segundos. Mientras tanto, el conductor del bus permanece detenido, a la espera de audiencia que definirá su situación judicial.

De acuerdo con reportes preliminares, en el hecho estuvieron involucrados un bus de la ruta Aguadulce–Panamá y un vehículo sedán.

La Policía Nacional informó que se trató de una colisión entre los dos autos. Según consta en cámaras de videovigilancia, el bus se dirigía hacia la capital cuando desvió su trayectoria hacia los carriles contrarios, impactando el auto sedán.

Nueve personas que iban en el bus resultaron lesionadas y las cuatro personas muertas viajaban en el vehículo sedán, siendo estas el pastor Benjamín y su familia.

Información de Fabio Caballero

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