Planta potabilizadora de Miraflores restablece operaciones al 100% tras labores de reparación

las autoridades del Canal han informado que se mantienen en estrecha comunicación y coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha confirmado que la planta potabilizadora de Miraflores ha reanudado sus operaciones a plena capacidad, asegurando así el suministro de los volúmenes de agua potable necesarios para el sistema.

La normalización del servicio es resultado de un esfuerzo intensivo por parte del personal técnico del Canal, quienes trabajaron de manera ininterrumpida desde el pasado viernes 24 de abril. Las labores se centraron en solucionar una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica de un equipo crítico, la cual había sido provocada accidentalmente por un contratista externo.

A pesar de la recuperación operativa de la planta, las autoridades del Canal han informado que se mantienen en estrecha comunicación y coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Esta colaboración busca atender de manera oportuna cualquier incidencia puntual que pudiera presentarse en la red de distribución, la cual, aclaran, es ajena a la operación interna de la planta potabilizadora.

El canal de Panamá reiteró su compromiso con la transparencia y con el suministro confiable de agua potable para la población panameña, agradeciendo la comprensión de los usuarios durante el periodo de mantenimiento correctivo.

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