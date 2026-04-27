Detención provisional para chofer de un bus implicado en accidente de tránsito en Chame que dejó cuatro muertos

La defensa del conductor apeló la medida de detención provisional y la audiencia será el próximo 7 de mayo a las 8:30 a.m.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un juez de garantías ordenó la medida de detención provisional por homicidio culposo agravado y lesiones personales contra José Montero, de 28 años, conductor de un bus de la ruta Aguadulce-Panamá, que se vio involucrado en un accidente de tránsito en Coloncito, Chame, que dejó al menos cuatro muertos.

La audiencia se realizó este lunes 27 de abril en el Sistema Penal Acusatorio en La Chorrera.

Nilda Espino Vergara, fiscal coordinadora de la sección de delitos contra la vida y la integridad personal, detalló a TVN Noticias que el juez legalizó la aprehensión del conductor del bus y le imputó los cargos descritos anteriormente, ya que murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas.

Espino Vergara confirmó que una de las fallecidas era una menor de 17 años.

Trascendió que entre las causas estaría la probable distracción en el manejo, pues según versiones de algunos pasajeros, el ayudante le estaba pasando una gaseosa al chofer.

La defensa del conductor apeló la medida de detención provisional y la audiencia será el próximo 7 de mayo a las 8:30 a.m.

Por su parte, Ezequiel Vieto Abadía, abogado de las víctimas, dijo no estar conforme con la apelación, porque la medida dictada por el juez es la más "consona con la gravedad" del hecho.

El hecho

De acuerdo con reportes preliminares, en el hecho estuvieron involucrados un bus de la ruta Aguadulce–Panamá y un vehículo sedán.

Según consta en cámaras de videovigilancia, el bus se dirigía hacia la capital cuando desvió su trayectoria hacia los carriles contrarios, impactando el auto sedán.

Nueve personas que iban en el bus resultaron lesionadas y las cuatro personas muertas viajaban en el vehículo sedán, siendo estas el pastor Benjamín y su familia.

Benjamín López, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Ermita de San Carlos, junto a su esposa y sus dos hijas, fueron las víctimas y se trasladaban en el auto sedán cuando fueron impactados por el bus.

En tanto, avanzan las investigaciones en el lugar del accidente y se espera que este viernes se realice el sepelio de las víctimas.

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