Alcalde de Colón: 'Tenemos responsablemente que negarle a AguAseo la renovación para la recolección de la basura'

Galván aseguró que la decisión responde a presuntos incumplimientos del contrato de concesión para recolección de los desechos y al estado del vertedero municipal.

Provincia de Colón./Durante su informe de rendición de cuentas por sus dos años de gestión, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, anunció que la Alcaldía no renovará el contrato de concesión de la empresa AguAseo, al señalar presuntos incumplimientos de las obligaciones establecidas en el acuerdo vigente.

Galván indicó que solicitaron evaluaciones al Ministerio de Salud (Minsa), al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario sobre las condiciones del vertedero.

“Pedimos diagnósticos del vertedero al Minsa, a MiAmbiente y a la Autoridad de Aseo. Los diagnósticos del Minsa y MiAmbiente son catastróficos, un vertedero profundamente colapsado, sin permiso ni siquiera para ser administrado de manera correcta. Nunca se le ha dado el mantenimiento, una atención debida y está promoviendo una contaminación atmosférica perjudicial para todos los colonenses”.

El alcalde sostuvo que la empresa incumplió el contrato de concesión que ha mantenido durante los últimos 20 años.

“Tenemos responsablemente que negarle a AguAseo la renovación de un contrato porque ellos son los únicos responsables de esa situación. Nosotros vinimos aquí a proteger al colonense y no a empresas. En este momento no tenemos ninguna empresa; tendremos que hacer una contratación abierta para que los mejores puedan venir a trabajar el tema de recolección de basura en Colón y tengamos un servicio del siglo XXI”.

El contrato actual con la empresa mantiene vigencia hasta abril de 2027. Una vez finalice ese período, se abrirá un proceso de licitación para que las empresas interesadas participen en la prestación del servicio de recolección de desechos en el distrito.

Con información de Néstor Delgado.