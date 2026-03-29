Coclé, Los Santos y Veraguas viven el Domingo de Ramos con fe y tradición

Desde tempranas horas, comunidades enteras se volcaron a las calles y templos para participar en la bendición de las palmas y las eucaristías, en un ambiente de recogimiento, tradición y mensaje de reflexión para estos días.

Coclé, Veraguas y Los Santos./Con palmas en alto, cantos y procesiones, fieles en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas dieron inicio a la Semana Santa este Domingo de Ramos, una de las celebraciones más significativas del calendario cristiano que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Desde tempranas horas, comunidades enteras se volcaron a las calles y templos para participar en la bendición de las palmas y las eucaristías, en un ambiente de recogimiento, tradición y mensaje de reflexión para estos días.

Veraguas: fe, juventud y reflexión en Santiago

En la ciudad de Santiago, cientos de católicos participaron en la bendición de las palmas y en la recreación de la entrada de Jesús, marcando el inicio de las actividades religiosas en la provincia.

Durante la jornada, se hizo un llamado a vivir la Semana Santa con sentido espiritual. “damos la bendición de las palmitas y la entrada de Jesús”.

Además, se destacó la participación activa de la juventud y la programación de actividades en todas las parroquias, incluyendo representaciones en vivo de los pasajes bíblicos.

Los feligreses valoraron la celebración como un espacio de encuentro. Una de las asistentes expresó: “Bueno, muy bonito y todos seamos católicos en este momento. Siempre hay que participar en fiestas día de Semana Santa”.

En ese mismo sentido, se invitó a la comunidad a vivir este tiempo con profundidad espiritual. “invitar al pueblo a que viva con intensidad este tiempo precioso de gozo, de alegría donde de manera especial acompañamos a Jesús en su pasión, en su muerte y también en el gozo de la resurrección”.

Los Santos: tradición viva y participación familiar

En la provincia de Los Santos, la tradición del Domingo de Ramos se mantiene como un acto que une a generaciones, donde familias completas participan en procesiones y actividades religiosas.

Uno de los participantes destacó el valor de mantener estas costumbres. “Bueno, es un orgullo que esto la iglesia nos nos aclama que nosotros como familia hagamos estos actos para que los jóvenes esto sigan la tradición”.

La celebración estuvo marcada por el sentido de continuidad cultural y religiosa, transmitido de padres a hijos como parte de la identidad de la región.

Coclé: procesión, simbolismo y mensaje de unidad

En Penonomé, provincia de Coclé, la jornada inició con la bendición de las palmas frente a la capilla del barrio de San Antonio, seguida por una procesión que recorrió la avenida central hasta la Catedral San Juan Bautista.

La imagen de Jesús fue colocada sobre la tradicional burriquita, símbolo característico de esta celebración, mientras niños y adultos acompañaban el recorrido con cantos y expresiones de fe.

Durante el evento, también se transmitió un mensaje enfocado en valores sociales. Se resaltó la importancia de promover la paz, cuidar a los adultos mayores y proteger el medio ambiente, integrando la fe con la responsabilidad comunitaria.

El Domingo de Ramos marca así el inicio de una semana cargada de actividades religiosas en todo el país, donde la fe, la tradición y la reflexión se convierten en protagonistas en cada rincón de Panamá.

Con información de Ney Castillo, Eduardo Javier Vega y Nathali Reyes.