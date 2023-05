Defensoría del Pueblo en Coclé abre queja por violación al derecho a la salud

Valle de Antón, Coclé/La Defensoría del Pueblo, regional de Coclé, abrió una queja de oficio contra el Ministerio de Salud (Minsa), la empresa Naturgy y el Cuerpo de Bomberos de Panamá, por la presunta violación al derecho a la salud.

Esto luego de recibir múltiples quejas por los residentes debido a que el Centro Materno Infantil de El Valle de Antón no cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar los correctos servicios de salud.

Durante la inspección, los Oficiales de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), pudieron corroborar que los médicos y enfermeras de este centro atienden a los pacientes bajo el sol y en espacios no apropiados para la atención de salud.

La Defensoría pudo conocer que desde el 2017, el personal y los equipos fueron reubicados hacia una instalación improvisada, sin embargo, hasta la fecha el proyecto no ha sido concluido, puesto que los Bomberos no han autorizado la ocupación de este, toda vez que, la empresa Naturgy no ha realizado los trabajos que requiere el nuevo centro.

La Regional de Coclé le brindará seguimiento a esta queja y los acercamientos necesarios con miras a que las autoridades atiendan esta situación, para así preservar el derecho a la salud de los residentes de estas comunidades.