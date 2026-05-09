Guardavidas de varias provincias reciben curso intensivo de rescate acuático y primeros auxilios
Al finalizar el proceso, las unidades participantes recibirán la certificación oficial como guardavidas panameños, avalando su preparación para atender emergencias acuáticas
Un total de 30 guardavidas panameños participan en un proceso de capacitación y certificación que se desarrolla en la provincia de Veraguas, donde reciben entrenamiento práctico y teórico en rescate acuático, primeros auxilios y atención de emergencias.
Los participantes provienen de distintas provincias del país e integran entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil y los cuerpos de bomberos, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante incidentes en playas, ríos, lagos y otros sitios recreativos.
El entrenamiento incluye prácticas en escenarios reales como ríos, playas y piscinas, donde las unidades ponen a prueba técnicas de rescate y salvamento acuático bajo distintas condiciones. Además de las actividades físicas, los participantes reciben formación teórica enfocada en atención prehospitalaria, seguridad de bañistas y manejo de emergencias en áreas turísticas y zonas afectadas por desastres.
Una de las voluntarias explicó que el proceso ha sido exigente debido a la intensidad de las jornadas y las pruebas físicas desarrolladas durante el curso. “Hemos estado realizando actividades físicas y rescates acuáticos entre compañeros. El curso está siendo bastante pesado, pero todos nos apoyamos. También recibimos capacitación en primeros auxilios y atención como primer respondiente”, comentó.
Por su parte, uno de los guardavidas del Sinaproc indicó que el programa reúne a unidades de diferentes instituciones y provincias, incluyendo Herrera, con el fin de compartir técnicas y fortalecer conocimientos en distintos tipos de rescate.
El rescatista destacó que este tipo de preparación es necesaria debido al aumento de incidentes relacionados con inmersión en playas, ríos y lagos, donde cada año se reportan personas desaparecidas o víctimas de ahogamiento.
El adiestramiento contempla técnicas de rescate acuático, primeros auxilios y medidas de prevención para garantizar la seguridad de bañistas en áreas recreativas y turísticas. Al finalizar el proceso, las unidades participantes recibirán la certificación oficial como guardavidas panameños, avalando su preparación para atender emergencias acuáticas en diferentes regiones del país.