Guardavidas de varias provincias reciben curso intensivo de rescate acuático y primeros auxilios

Al finalizar el proceso, las unidades participantes recibirán la certificación oficial como guardavidas panameños , avalando su preparación para atender emergencias acuáticas

Un total de 30 guardavidas panameños participan en un proceso de capacitación y certificación que se desarrolla en la provincia de Veraguas, donde reciben entrenamiento práctico y teórico en rescate acuático, primeros auxilios y atención de emergencias.

Los participantes provienen de distintas provincias del país e integran entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil y los cuerpos de bomberos, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante incidentes en playas, ríos, lagos y otros sitios recreativos.

El entrenamiento incluye prácticas en escenarios reales como ríos, playas y piscinas, donde las unidades ponen a prueba técnicas de rescate y salvamento acuático bajo distintas condiciones. Además de las actividades físicas, los participantes reciben formación teórica enfocada en atención prehospitalaria, seguridad de bañistas y manejo de emergencias en áreas turísticas y zonas afectadas por desastres.

Una de las voluntarias explicó que el proceso ha sido exigente debido a la intensidad de las jornadas y las pruebas físicas desarrolladas durante el curso. “Hemos estado realizando actividades físicas y rescates acuáticos entre compañeros. El curso está siendo bastante pesado, pero todos nos apoyamos. También recibimos capacitación en primeros auxilios y atención como primer respondiente”, comentó.

Por su parte, uno de los guardavidas del Sinaproc indicó que el programa reúne a unidades de diferentes instituciones y provincias, incluyendo Herrera, con el fin de compartir técnicas y fortalecer conocimientos en distintos tipos de rescate.

El rescatista destacó que este tipo de preparación es necesaria debido al aumento de incidentes relacionados con inmersión en playas, ríos y lagos, donde cada año se reportan personas desaparecidas o víctimas de ahogamiento.

El adiestramiento contempla técnicas de rescate acuático, primeros auxilios y medidas de prevención para garantizar la seguridad de bañistas en áreas recreativas y turísticas. Al finalizar el proceso, las unidades participantes recibirán la certificación oficial como guardavidas panameños, avalando su preparación para atender emergencias acuáticas en diferentes regiones del país.