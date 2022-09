Inauguran la Parada de las Flores en Tierras Altas

Chiriquí/Tras dos años de no realizarse por la pandemia, la Parada de Las Flores en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, celebrará su sexta versión en 2022.

La actividad se desarrollará del 9 al 12 septiembre y se tiene previsto que unas 53 figuras adornadas con flores propias de Tierras Altas sean exhibidas.

Marelissa de Thor, de la Fundación de la Parada de las Flores, indicó cada figura lleva una variedad de flor y se realizan mezcla de flores.

Quienes se dedican hacer estas figuras, son artesanos de Chiriquí y de Costa Rica. Las figuras que podrán apreciar en la parada están inspirada en la actividad que desarrolla la provincia, como la ganadería y agricultura.

La actividad contará con cabalgata, bailes típicos, ferias artesanales, presentaciones en tarima, muestras gastronómicas, bandas musicales, atracciones mecánicas, concursos, pero el atractivo más importante es la parada con carrozas adornadas con flores.

Vicky López, organizadora de este evento, respaldado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), explicó que ha sido un reto retomar la logística de esta feria después de dos años, debido a la pandemia.

Unos 10 días tomó armar la exposición con la participación de decoradores y residentes de la comunidad. “Para el armado, se utilizaron flores de corte como: crisantemos, salo, astromelias, heliconias, maracas, helecho de cuero, anturio, lirios chinos, entre otras, 100% cultivadas en Tierras Altas, el mayor productor de estas variedades de flores en el país”.

Agregó que en Tierras Altas se encuentra la única productora más grande de heliconias. “Para que esta flor esté en temporada de corte y lista para la exposición tiene que transcurrir de 3 a 4 años, mientras que los crisantemos de tres a cinco meses”.

A diferencia de 2019, este año se expondrán 50 figuras representativas de lo que existe en el distrito como: mariposas, caballos purasangres, vacas, gallos, entre otros..

López adelantó que para el próximo año se tiene proyectado crear el primer jardín “ mosaicultura” de flores fijas en tres hectáreas, en Volcán , y se aspira este año convertir la Feria de las Flores en el primer proyecto de Centroamérica en “mosaicultura” con la exposición de las 50 figuras gigantes de flores.

Para esta certificación, se contará con la presencia de una delegación de la Federación del Garden Club de Guatemala, Panamá y Costa Rica, que verificarán si el proyecto es netamente realizado con flores y productos de Tierras Altas.

Como parte de las atracciones de la feria, este año se realizará un “show cafetalero”, con la presencia del barista, dos veces campeón del mundo de origen griego, George Koustoumpardis. Los visitantes podrán presenciar cómo se preparan las diferentes variedades de café geisha, caturra, catuai, entre otros.

Viajeros de países como:China, Canadá, EU, Costa Rica, Colombia y Guatemala han confirmado asistencia a la feria,

Desfile de carrozas

Durante el desfile de las carrozas, que recorrerá la calle principal de Volcán, este domingo a las 8:30 a.m., la ATP participará con una carroza emulando el concepto de la campaña: “Panamá por naturaleza”, que está enfocada en motivar a la población a realizar turismo interno y conocer la rica biodiversidad de los destinos.

El administrador de la ATP, Iván Eskildsen, señaló que los eventos regionales reactivan el turismo interno y la economía local. “Según cifras de la contraloría ya se han recibido 860 mil visitantes, casi cuatro veces las cifras de visitantes del año pasado”, dijo.

De acuerdo a los organizadores, el distrito de Tierras Altas tiene 100 % de ocupación hotelera y un 70% el distrito de Boquete.

En 2019 ingresaron a esta feria unas 130 mil personas, generando un impacto económico de $20 millones en la provincia de Chiriquí; para este año, se espera superar esas cifras.

El costo de ingreso al recinto ferial es de $1.50 para grandes y chicos. El sábado, la entrada es a partir de las 8.00 a.m hasta las 12:00 medianoche; el domingo desde las 8:00 a.m hasta las 12:00 medianoche y el lunes desde las 9:00 a.m hasta las 9:00 p.m.