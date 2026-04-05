Guararé y Santiago celebran la tradicional 'Corrida de los Santos del Domingo de Resurrección

Cientos de fieles y visitantes se congregaron para participar en esta actividad que se ha convertido en una de las expresiones más representativas de la fe católica en la región.

Guararé, provincia de los Santos/En el distrito de Guararé, este Domingo de Pascua se celebró la tradicional Corrida de los Santos, una manifestación religiosa con varias décadas de historia que marca el cierre de la Semana Santa y conmemora la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Esta festividad es una representación teatral y popular que simboliza la alegría por la resurrección de Jesús y a diferencia de las procesiones solemnes, en esta actividad los cargadores de las andas corren con las imágenes de los santos para anunciar la buena nueva.

Con un ambiente de alegría y fervor, cientos de fieles y visitantes se congregaron para participar en esta actividad que se ha convertido en una de las expresiones más representativas de la fe católica en la región. La tradición mantiene vivas las costumbres y fortalece la identidad cultural del pueblo santeño.

El presbítero Daniel Mora Calderón, de la Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, destacó el significado espiritual de esta celebración. “Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la noticia que embarga nuestro corazón. Como comunidad cristiana salimos, como María Magdalena y los discípulos, a anunciar que el sepulcro está vacío, que Cristo ha vencido la muerte y el pecado”, expresó.

El sacerdote explicó que la Corrida de los Santos simboliza esa alegría que no se guarda, sino que se comparte. “Salimos corriendo a anunciar que Cristo está vivo y que ha venido a transformar nuestras vidas”.

Por su parte, Isabella Peralta Espino, futura reina del Festival Nacional de la Mejorana, resaltó el valor cultural de la actividad. “He tenido la experiencia de venir todos los años, de verdad que esta tradición es muy bonita”, indicó, al tiempo que invitó al público a participar en el festival que se celebrará del 19 al 28 de septiembre.

En tanto, Lizeth Córdoba, residente de Guararé, señaló que esta celebración representa un motivo de orgullo para la comunidad. “Es muy bonito ver a las familias reunidas viviendo estos días de recogimiento y tradición en nuestro distrito”, afirmó.

La Corrida de los Santos representa el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena, la Virgen María y los apóstoles, una escenificación que combina fe, tradición y cultura popular.

Con información de Eduardo Javier Vega.