Maestros de Ngäbe Buglé solicitan al Meduca ser trasladados de manera segura

Chiriquí/Docentes que imparten clases en áreas de difícil acceso como lo es la comarca Ngäbe Buglé, se reunieron en San Félix con motivo de declararse en estado de alerta para que el Ministerio de Educación (Meduca) sea el responsable de trasladarlos a sus lugares trabajo para salvaguardar sus vidas.

Relacionado Meduca y Universidad de los Pueblos Indígenas firman convenio académico

Las pésimas condiciones del terreno, las crecidas de los ríos y los árboles caídos en las vías, no permiten llegar a su destino y temen que estas inclemencias climáticas le cobren la vida.

Solicitan al Meduca, que mediante un decreto oficial se establezca el calendario de traslados, durante cada trimestre tanto al inicio y a la salida del período escolar, con el objetivo de no seguir arriesgando su vida en los caminos que son una trampa de muerte.

Manifestaron, que en varias ocasiones, ya se han reportado víctimas en el camino y no quieren que la historia se siga repitiendo.

Además, uno de los maestros indicó que estuvo muy enfermo durante una semana y su traslado no fue posible, a la vez que no recibió la atención médica debida porque no cuentan con centros de salud.

Con información de Demetrio Ábrego.