Padre de supuesta bebé fallecida cuyo cuerpo fue suplantado por muñeca recibe atención psicológica

Bugaba, Chiriquí/El padre de la supuesta bebé fallecida, cuyo cuerpo fue suplantado por una muñeca, solicitó a las autoridades premura en las investigaciones en torno a este misterioso caso.

El joven ya se encuentra recibiendo atención psicológica, y este viernes se presentó acompañado de su madre a medicatura forense para conocer el desarrollo de las investigaciones.

“Ayer me presenté a la fiscalía, me dijeron que todo estaba en las manos de investigación, acudieron a la casa de ella, no encuentran la casa y hoy viernes, van 9 días, después de todo lo que ocurrió en mi casa, después de lo ocurrido con la muñeca y no me dicen nada”, dijo.

La psicóloga Lourdes Serrano, indicó que, en estos casos la salud mental juega un papel muy importante, y la persona que está en este caso afectada, no solamente se le han vulnerado sus derechos como posible padre, sino también, en la parte moral. "El daño moral muchas veces es más grande el físico".

Aunque no han dado mayores detalles, las autoridades del Ministerio Público continúan las investigaciones.

El pasado 20 de diciembre, el procurador de la Nación, Javier Caraballo, confirm que, en efecto, el certificado de defunción de la supuesta menor fallecida no era válido.

Anteriormente, una denuncia penal por la posible falsificación de documentos públicos, en este caso, fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de la dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral.

Este insólito caso se registró el pasado jueves 14 de diciembre, en el sector de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, luego que los familiares paternos de una recién nacida, cuya madre aseguró que había fallecido en ciudad de Panamá, descubrieran que dentro del pequeño féretro había una muñeca.

Con información de Demetrio Ábrego