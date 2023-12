Procurador Caraballo confirma que certificado de defunción de bebé cambiada por una muñeca no era válido

Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador General de la Nación, Javier Caraballo Salazar, señaló que el Ministerio Público está tratando de alguna manera de entender todo lo ocurrido con respecto al caso de la muñeca que estaba dentro de un ataúd, en lugar de los restos mortales de una bebé supuestamente fallecida.

En el sector de Bugaba, ubicado en la provincia de Chiriquí, se está realizado una investigación por este hecho.

"Hasta este momento, podemos establecer que, en efecto, el certificado de defunción no era válido. Ya se están haciendo las respectivas inspecciones en el Hospital Santo Tomás y demás, para verificar el tema del nacimiento. Es un hecho bastante particular (...) En efecto los fiscales están empeñados en tratar de esclarecer qué fue lo que en realidad ocurrió", manifestó Caraballo.

En la tarde del 19 de diciembre, la Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción relacionada a este caso. El procurador Caraballo informó que el Tribunal Electoral había presentado la denuncia debido a la presunta falsificación de documentos que pretendían validar, tanto la defunción como el nacimiento de una presunta menor.

"Hasta el momento, tenemos bastante adelantado el hecho por el delito contra la fe pública, es decir, falsificación. No obstante, no descartamos que surjan otras conductas delictivas. Todo esto va a depender de los elementos probatorios que se puedan reunir. Las investigaciones están enfocadas en determinar si realmente existió o no la menor. Lo importante aquí es que ambas fiscalías puedan esclarecer, primero el nacimiento, para luego ver lo demás", agregó.

Por el momento, no se adelantan criterios sobre si existe una o varias personas sospechosas por este caso.

Los familiares de la recién nacida, cuya madre afirmó que había fallecido en la capital, se percataron de que dentro del diminuto féretro no se encontraban los restos mortales de la bebé, sino una muñeca. El padre de la infanta y su familia presentaron una denuncia contra la madre, quien alegó que la pequeña había nacido en la capital el 10 de octubre de este año y que había fallecido el 13 de octubre.

Argumentó que por los cierres en el país no había sido trasladado el cuerpo, sino hasta este 14 de diciembre, para ser enterrado. Fue la abuela quien descubrió que dentro del ataúd había una muñeca, en lugar de los restos mortales de su nieta.

El Ministerio Público confirmó que la madre de la bebé sustituida por una muñeca en su funeral ha presentado una denuncia, solicitando una investigación sobre lo ocurrido con su hija. La Fiscalía será responsable de examinar e indagar todos los elementos que se hayan revelado o se revelen durante este procedimiento.

Con información de Fabio Alonso Caballero