Pino achaca homicidios a pelea entre bandas y anuncia que sigue investigación por accidente del helicóptero del Senan

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de mucho tiempo sin verse en actos públicos, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino reaccionó a varios temas, como los cuestionamientos de la ciudadanía por la actuación de la fuerza pública en las protestas, los homicidios y las investigaciones por el accidente del helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Uso 'prudente' de la Fuerza Pública

Pino dijo que "el uso de la fuerza más difícil es contenerse, que ejercer en un momento dado la fuerza".

“La Fuerza Pública en los eventos de octubre y noviembre fue muy prudente y como yo siempre he dicho, la solución es la mediación y la comunicación, en este caso, el uso de la fuerza no era la solución del problema y así como lo demostramos en julio del año pasado, lo hemos demostrado en este hecho sucedido de orden público, donde la Fuerza Pública no ha puesto ninguna vida humana”, recalcó.

Agregó que en los hechos de noviembre pasado resultaron 40 agentes lesionados, entre ellos nueve por armas de fuego.

Homicidios y resultados

Además, indicó que el mes de noviembre tuvo un alto índice por víctimas de homicidio.

En tanto, manifestó que el crimen organizado no para y aprovecha las circunstancias para lograr su cometido.

Sostuvo que los crímenes de noviembre son por peleas de bandas por territorio.

Catalogó el balance para este año como “muy positivo”. “Nosotros hemos mantenido una meseta en cuanto a los homicidios. Estamos en estos momentos a 487 homicidios en lo que va del año, estamos en una tasa de 10.6% por cada 100 mil habitantes, pero yo te puedo decir de resultados, las confiscaciones de armas han sido superiores, las confiscaciones de drogas históricas en este país”.

Investigación por accidente de helicóptero del Senan

Finalmente, manifestó que siguen las investigaciones por el accidente del helicóptero del Senan, que dejó tres tripulantes muertos y todavía no hay resultados, ya que se llevan a través del Sistema Penal Acusatorio, hay que hacer una diligencia de país a país para abrir la caja, ya que no es como antes que se mandaba a la compañía y hay que seguir un proceso.

Adelanto que Panamá está coordinando con el sistema judicial de Italia para enviar la caja y la delegación que irá a ese país.

“