Padres de familia solicitan mayores medidas de seguridad tras robos en escuela de Chiriquí

David, Chiriquí/Los padres de familia de la Escuela Llano Grande Abajo en el corregimiento de Las Lomas en la provincia de Chiriquí manifestaron su preocupación ante los constantes robos que se han estado registrando dentro del plantel educativo.

De acuerdo con estos padres, en los últimos días se han registrado cerca de tres robos. Una situación que consideran peligrosa para los estudiantes y las estructuras de la escuela.

Relacionado Alertan sobre hurtos y robos de autos en zonas residenciales de la capital

"Según me indican, estos robos se registraron sábado, domingo y el martes a miércoles en horas de la madrugada. No se les ha comunicado a los padres. Estamos hablando de una institución que se tiene que manejar con mucho cuidado porque estamos hablando de niños que son vulnerables. Situaciones que no se deben dejar pasar desapercibido", señaló Héctor Rodríguez, padre de familia.

Agregaron que se les deben tomar acciones ante esta situación. Por otra parte, la directora decidió no dar declaraciones a TVN Noticias, sin embargo, aseguró que se han realizado las alertas pertinentes, así como también se están desarrollando las rondas de vigilancia por parte de los agentes de la Policía Nacional para minimizar la incursión de estos delincuentes en el plantel.

Con información de Demetrio Ábrego