¡Será inolvidable! Calle Arriba de La Villa firma contrato de su nueva reina para el Carnaval 2027

Junto a Las Tablas, el Carnaval de La Villa de Los Santos es considerado uno de los más tradicionales y emblemáticos de Panamá.

La cuenta regresiva para el Carnaval 2027 en La Villa de Los Santos ya comenzó y este domingo se dio uno de los primeros pasos oficiales rumbo a la fiesta más esperada del verano panameño con la firma del contrato de la nueva soberana de la tuna de Calle Arriba.

Durante un acto realizado en La Villa de Los Santos fue presentada oficialmente Lorena Patricia Mojica como la reina número 41 de la tuna de Calle Arriba de La Villa, acompañada por familiares, seguidores y miembros de la tuna. En la actividad también estuvo presente Mehel Priscila García Cigarruista, reina del Carnaval 2026, quien recordó con emoción el respaldo recibido durante su reinado.

“Fui una reina apoyada totalmente por el pueblo santeño. Me quedo con el recuerdo de la alegría de la gente que me acompañó durante todo mi reinado y especialmente durante los cuatro días del Carnaval de 2026”, expresó.

Por su parte, la nueva soberana de Calle Arriba de La Villa de Los Santos aseguró que asumir este papel representa el cumplimiento de un sueño de infancia.

“Desde pequeña veía a las reinas pasar en sus carros y soñaba con algún día ser una de ellas. Gracias a Dios ese sueño hoy se me cumplió”, manifestó Lorena Patricia Mojica, quien además lanzó un mensaje a la tuna rival al asegurar que Calle Arriba “siempre sale a ganar”.

Las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo ya iniciaron los preparativos para ofrecer un espectáculo cargado de lujo, música, tunas y tradición durante el próximo carnaval.

El Carnaval de La Villa de Los Santos es considerado uno de los más tradicionales y emblemáticos de Panamá, reconocido por la histórica rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo, sus carros alegóricos, las coronaciones, los culecos y las presentaciones artísticas que cada año atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Esta celebración forma parte de las festividades más representativas de la cultura panameña y convierte a La Villa de Los Santos en uno de los principales epicentros turísticos y festivos del país durante la temporada carnavalera.

Para el Carnaval 2027, las tunas ya prometen innovaciones y un despliegue sin precedentes, y como siempre TVN Media estará presente como patrocinador oficial llevando la cobertura de las actividades y detalles de la fiesta.

*Con información de Eduardo Javier Vega*