Solicitan que se mantengan cursos para personas con capacidades especiales en la Escuela de Bellas Artes

David, Chiriquí/Un grupo de padres de familia de jóvenes y adultos con capacidades especiales se congregaron en una manifestación en las afueras de la Escuela de Bellas Artes en el distrito de David, provincia de Chiriquí. La razón de su manifestación radica en el anuncio de que los cursos que sus hijos llevaban años recibiendo ya no serían ofrecidos.

Este grupo expresó su malestar, argumentando que esta decisión está perjudicando a más de 80 personas con capacidades especiales que estaban integradas en estos cursos como parte fundamental de su formación en la inclusión en actividades educativas y sociales.

“A nuestros hijos se les está negando la oportunidad de estudiar. Mi hijo tiene su sexto año y (…) le gusta Bellas Artes. Me dicen que no puede por su discapacidad. Nos están limitando. Él (su hijo) me dice ‘yo quiero seguir estudiando’, pero no le dan la oportunidad. Ya me dijeron que no”, dijo Lucía Rodríguez, una de las madres presentes en la manifestación.

Los padres de familia han sido informados de que estos cursos serán clausurados al término de este semestre, sin ofrecerles alternativas para que sus hijos puedan continuar sus estudios. Esto ha generado preocupación entre este grupo, dado que consideran que sus hijos tienen derecho a recibir educación y acceder a becas, tal como cualquier otro estudiante.

Pese a los esfuerzos por obtener respuestas, los representantes del centro educativo señalaron que, de acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), esto se debe problemas presupuestarios y modificaciones del sistema curricular. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una solución satisfactoria. Ante esta situación, los padres de familia han solicitado una reconsideración de la medida.

Con información de Demetrio Ábrego