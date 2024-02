¡Fue una trastada! Cardenal Lacunza se disculpa tras el susto por su desaparición

David, Chiriquí/Luego del susto que vivieron muchos feligreses, por la desaparición momentánea de José Luis cardenal Lacunza la semana pasada, el prelado se disculpó antes de finalizar la misa que ofrecía en la catedral San José de David, provincia de Chiriquí, donde es obispo.

“Antes de terminar quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé los días pasados, sé que pasaron un mal rato, algunas derramaron abundantes lágrimas, no me las merezco, les digo sinceramente, pero las agradezco y agradezco sobre todo sus oraciones, fue una trastada, estúpida, que no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho ahora cuando voy a cumplir 80. ¡Qué Barbaridad! Cuanto más viejo más pendejo. Les doy las gracias por todo el cariño y por toda la oración que han dedicado, les pido mis perdones y les agradezco de corazón toda su preocupación”, dijo el purpurado.

El pasado jueves 1 de febrero, el país vivió momentos de preocupación, luego de un reporte de desaparición del cardenal por más de 50 horas.

Personal de la Diócesis de David (Chiriquí) interpuso la denuncia en el Ministerio Público, luego de que el martes, a las 2:00 p.m., el cardenal Lacunza saliera del Obispado en David en su vehículo y hasta el día jueves se desconocía su paradero.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional activaron su personal para localizar al prelado, que horas más tarde fue ubicado en en el sector de Jaramillo, el distrito de Boquete.

Según la información de las autoridades, se encontró desorientado, pero físicamente bien. Fue trasladado a un centro médico.

El cardenal Lacunza es el obispo de la Diócesis de David.

La Policía Nacional informó en su momento, que analizó las cámaras de videovigilancia, que les permitieron orientar las investigaciones hacia Boquete. El propio director general de la Policía Nacional, John Dornheim, estuvo en el operativo de búsqueda.

Lacunza, quien reside en Panamá desde la década de 1970, nació en Pamplona (España) el 24 de febrero de 1944 y fue ordenado sacerdote en 1969.

Fue elevado a obispo en enero de 1986 y proclamado cardenal el 14 de febrero de 2015, por el papa Francisco. Es el único cardenal de Panamá.

En febrero de 2019, el cardenal y obispo de David presentó su renuncia tras cumplir 75 años edad, tal como establece el Código de Derecho Canónico de la Iglesia católica. El papa Francisco no la ha aceptado.