Dirigente docente sobre calidad de la educación: 'Estamos muy atrás en el tema curricular'

Ciudad de Panamá, Panamá/El dirigente magisterial Edy Pinto señaló que los educadores se mantienen en las calles debido a la "irresponsabilidad" de un Órgano Ejecutivo y Legislativo que aprobó la Ley 406 referente al contrato minero que "cede la soberanía de Panamá".

"Esta ya no es una lucha de profesores, es una lucha del pueblo panameño que incluso ha rebasado nuestras peticiones y luchas en este momento", indicó.

Pinto aclaró que estos momentos ellos no se encuentran en paro de labores, por el contrario, están en huelga indefinida como está establecido en el artículo 69 de la Carta Magna.

Relacionado Más de 80 mil estudiantes terminarían el año escolar con fracaso si no se culmina el tercer trimestre

De acuerdo con el docente, dentro de este artículo se encuentra una clausula en donde se indica que esto se debe reglamentar, sin embargo, no existe una reglamentación dentro del Ministerio de Educación (Meduca) por lo que el artículo se mantiene “de lo contrario sería caer en una inconstitucionalidad”.

“El artículo 65 de esta misma Carta Magna que establece claramente el derecho a un salario y el procedimiento que debe darse para poder descontarle un salario a un educador o retenerse”, apuntó.

El docente afirmó que, una vez los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) logren contar con un fallo consecuente y satisfactorio para el pueblo panameño, los docentes estarán retornando a las aulas de clases.

"Los contenidos se pueden recuperar...Estamos muy atrás en el tema curricular" Edy Pinto, dirigente magisterial #NoticiasTVN pic.twitter.com/gluZCJJuNw — TVN Noticias (@tvnnoticias) 23 de noviembre de 2023

Calidad de la educación

De cerrar el año lectivo tal como está en estos momentos, 38,000 estudiantes estarían en riesgo de fracasar, es decir, de repetir el grado y unos 85,000 tendrían que recuperar al menos una materia, advirtió el experto en educación Ernesto León, basado en cifras del Meduca.

“Al inicio de la huelga, nosotros tenemos notas suficientes en tercer trimestre para sacar los promedios. No hay ningún problema en eso (…) Sí, pero los contenidos se pueden recuperar. Si mañana, los magistrados resuelven satisfactoriamente, nosotros podemos recuperar los aprendizajes”, expresó.

Por su parte, Pinto les ofreció una disculpa a los padres de familia dado que ellos no querían esta situación. Pinto también hizo señalamientos sobre la calidad de la educación, reconociendo un atraso en los temas curriculares. "Nosotros no estamos en capacidad ni que trabajáramos los 365 días al año. No estamos en capacidad de podernos comparar con cualquier prueba nacional o internacional”.

Agregó que esto se debe a que las políticas curriculares actuales están totalmente desfasadas cuando se compara con los ítems de estas pruebas internacionales, es decir, que Panamá se encuentra retrasado en temas curriculares. “Hay que reformar. Hay que establecer un plan nacional de educación que contemple políticas curriculares totalmente renovadas”, dijo.

Situación tras manifestaciones

Una vez culmine esta crisis social en el país, el docente señaló que se debe realizar un gran trabajo y realizar un cambio de actitud entre varios actores.

"Tenemos que hacer un cambio de actitud y este cambio se debe resolver tarde o temprano, sino vamos a seguir atrás", puntualizó.