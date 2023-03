Regreso a clases: La estrella 'brilla' con calificación de 4.2, según la ministra de Educación

Ciudad de Panamá, Panamá/Deseos de ánimo, fe, de mejorar la educación y la esperanza de garantizar la continuidad regular del año escolar, sin suspensiones, fueron las primeras palabras de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos en el primer día de clases, cuando más 950,000 estudiantes retornan de forma presencial a las escuelas.

Recalcó que, la pandemia fue un completo reto, pero tras el año 2022, espera que, en este nuevo periodo, la educación tome fuerza para seguir brillando, pero reconoce que hay muchos retos en calidad del aprendizaje.

Así las cosas, dijo que existen varios proyectos en ese sentido, resaltando el plan nacional de lectura que impacta a los estudiantes desde prescolar hasta noveno grado, donde se garantiza la compresión lectora, se mejora el desarrollo del pensamiento lógico y matemático, lo que genera competencias en las estudiantes.

Además, existe un ecosistema virtual en la plataforma Ester donde se han actualizado los programas, se está mejorando el instrumento de evaluación docente, se está introduciendo la libreta digital y se está instalando una mesa para la revisión del currículo y el reporte de la media, académica, profesional y técnica con el pilotaje de la modificación de los bachilleres en marítima y agropecuario.

Gorday de Villalobos también destacó que, el 2% de las escuelas no iniciarán clases, pero, lo harán de forma no presencial por temas de infraestructura que esperan solucionar en las próximas semanas, no obstante, el otro 98% sí inicia.

Envió un mensaje a los padres de familia que, en caso de no haber encontrado cupos en los colegios de sus áreas, acercarse a la dirección regional para que el problema sea resuelto con prontitud.

Cerca de 14,000 estudiantes han desertado de la escuela, por lo que el Meduca trabaja en programas como aprendizaje acelerado, y el programa de retención y reinserción para abordar a los menores que abandonan.

La ministra dijo que la falta de recursos económicos, violencia, sectores de vulnerabilidad, familias con condiciones de salud mental son algunas de las causas que provocan la deserción, pero se trabaja en los mecanismos para dar acompañamiento.

Sobre el Instituto José Dolores Moscote, Gorday de Villalobos dijo que iniciaría clases el 13 de marzo, debido a que hay temas de riesgo como la entrada a la marquesina.

En una calificación de 1-5, la Ministra calificó esta gestión entre 4 y 4.2 asegurando que la estrella de la educación brilla.