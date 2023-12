Reprograman audiencia contra empresas molineras de arroz

Panamá/Para este jueves de 7 diciembre, se tenía programada una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial para que se abriera el expediente de una querella presentada por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) luego que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), detectara irregularidades en la venta de arroz.

Giovanni Fletcher, abogado de Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), indicó que espera que a las empresas involucradas se les imponga la sanción correspondiente por vender arroz que no cumplía con los requerimientos.

Detalló que, la audiencia fue cancelada y reprogramada para el 15 de diciembre a las 8:00 a.m, porque uno de los abogados que representa a un grupo de querellados informó que no fue notificado a tiempo y no podía asistir en el día de hoy.

La querella guarda relación por un proceso de prácticas monopolísticas que realizó la Acodeco a los molinos en la que detectó falta de cumplimiento en cuanto a los estándares de calidad del producto y también la falta de producción de arroz de primera a los mercados.

Según las investigaciones, todo indicaba que las molineras investigadas estaban vendiendo arroz de primera como arroz especial, motivo que llevó a la Uncurepo a solicitar que se reabriera el expediente para aplicar las debidas sanciones por los delitos cometidos en contra de los consumidores que pagaron por un producto que no cumplía con los estándares de calidad.

En total, 25 molinos, 13 distribuidoras, 6 supermercados, 1 feria y otros 4 tipos de negocio fueron sancionados, acumulando multas por un total de 178 mil dólares que deben ser pagados a la Acodeco.

