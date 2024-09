Lombana recomienda a Mulino apretarse el cinturón y pedir auditorías tras despilfarro de dinero en el gobierno de Cortizo

Ciudad de Panamá/A dos meses de iniciada la administración del presidente, José Raúl Mulino, su exadversario en la pasada contienda electoral, Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, hizo un análisis de las decisiones que hasta ahora se han tomado y dijo que el mandatario debe empezar a distinguir las palabras de las acciones.

Y es que, aunque para Lombana, es positiva la dinámica semanal que Mulino está implementando con los medios de comunicación y con la población en general, lo que debe hacer es tomar acción ante el desastre que en tantas ocasiones ha esbozado, en que se encuentran las finanzas del país, poniendo en manos de las autoridades todas las evidencias que han detectado, para que se ordenen las auditorias correspondientes.

A juicio de Lombana, una de las cosas que el panameño quiere que se termine, es el círculo de impunidad, donde un gobierno tapa a otro.

Por lo cual, desde su perspectiva, Mulino debe apretarse el cinturón, recuperando los recursos millonarios que se despilfarraron en el pasado, pues serán necesarios para generar movimientos en la economía y poner a andar proyectos importantes en beneficio de los panameños.

Todo el país sabe lo que hizo el gobierno anterior. Fueron evidentes los escandalosos niveles de corrupción. Hay que corregir y poner las evidencias en manos de los responsables de ejercer la justicia. A nadie hay que darle un periodo de nada", — Ricardo Lombana - Presidente de MOCA y excandidato presidencial

En el caso específico de los auxilios económicos, Lombana dijo que es oportuno realizar una auditoría e ir a los expedientes, porque se ha generado mucho ruido del cashback que supuestamente había. La auditoría puede ayudar a concluir quienes utilizaron el auxilio para su educación y formación y quiénes no.

Respecto al plazo de 60 días que el presidente le dio a los representantes no reelectos y reelectos, para que presenten la gestión de cómo utilizaron $140 millones de la descentralización, Lombana aclaró que no es el mandatario quien le debe dar términos a la justicia, porque quienes tienen que actuar son las autoridades. "La justicia no da 60 días a quienes están atracando en la calle, por lo que si se atracaron los recursos de la nación a nadie hay que darle un periodo de nada. Valoro como positivo que todo esto se esté revelando, pero sino se corrige , todo quedará como un gran titular", puntualizó.