Fallece Roberto Motta Alvarado, destacada figura del sector empresarial panameño

A lo largo de su vida, Motta Alvarado fue reconocido públicamente por gremios empresariales por su aporte al desarrollo económico de Panamá.

Ciudad de Panamá/Roberto Motta Alvarado, reconocido empresario panameño con una extensa trayectoria en el ámbito corporativo y social del país, falleció este sábado 11 de abril, a los 86 años.

Su legado empresarial y su compromiso con el sector privado lo consolidaron como una figura respetada en el ámbito corporativo nacional.

Nacido el 26 de agosto de 1939 en la ciudad de Panamá. Se consolidó en el mundo empresarial panameño, ocupando cargos relevantes como presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre otros espacios de liderazgo.⁣

A lo largo de su vida, Motta Alvarado fue reconocido públicamente por gremios empresariales como APEDE por su aporte al desarrollo económico de Panamá.

Con su partida, el sector empresarial panameño despide a uno de sus representantes más destacados, cuya visión de negocios y dedicación dejaron una marca imborrable en la historia económica del país.

Las honras fúnebres serán el lunes a las 10 am en la Iglesia San Lucas. La familia de TVN Media ofrece sus condolencias a los familiares.