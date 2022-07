Rubén Blades sobre protestas en Panamá: ‘El pueblo no ha exigido lo que realmente necesitamos’

Ciudad de Panamá/Las protestas continúan y el diálogo por momentos parece ser una salida, pero en menos de lo que canta un gallo el escenario cambia. Esta es la realidad que ha estado viviendo en las últimas semanas Panamá y por las que el canta autor panameño, Rubén Blades hizo una extensa reflexión a través de su blog y en redes sociales.

Para el autor de Amor y Control, la protesta social en Panamá no tendrá mayor transformación en la estructura administrativa del Estado, ya que “el pueblo no ha exigido lo que realmente se necesita”.

“Las manifestaciones y desórdenes públicos en Panamá no constituyen un ejemplo de la ira de un pueblo cansado de ser abusado por sus gobernantes, ni son una expresión de cansancio y crítica cívica ante la corrupción política. No representan una protesta organizada contra el sistema partidista, ni un rechazo al clientelismo político, a la mediocridad. El pueblo no ha exigido lo que en verdad necesitamos: la sustitución del corrupto y desfasado paradigma político que nos destruye moral y económicamente”, destacó en su escrito.

Me parece probable que los politiqueros de siempre, con sus influencias y dineros mal habidos, subsidian y promueven el caos público para mejorar su posibilidad electorera, o para sustraer de la atención pública una recientemente denunciada corrupción.

Blades empezó su reflexión reconociendo que no será del agrado de muchos lectores su punto de vista, pero aseveró que a pesar de que las protestas están en medio de una “contradicción”, comprende, respalda y comparte la frustración expresa por muchos panameños a consecuencia de la situación de necesidad de respuestas y soluciones.

“La rebelión e indignación popular desatada contra el gobierno actual no procura la desaparición de la estructura que sostiene su inoperabilidad (…) Solo con dinero no se resolverán las peticiones invocadas por los manifestantes pues el problema que enfrentamos en Panamá es estructural y no coyuntural”, dijo quien también fue Ministro de Turismo durante la administración de expresidente Martín Torrijos.

Rubén Blades también filosofó sobre el futuro de unas protestas que no van a dejar para el país un “cambio estructural administrativo”, ya que esa petición no está incluida en la solicitud de la masa.

Laurentino Cortizo a pesar del duro desgaste que está teniendo su administración con estas protestas no va enrumbar el país, manifestó Rubén quien lamentó que Panamá sea un país “éticamente quebrado”.

Los hechos que lamentamos seguro terminarán como siempre. El gobierno, "para preservar el orden social y atender las justas demandas del país" contraerá nueva deuda y se la dejará al próximo, dándole a los quejosos lo que piden. La gente se irá a sus casas, se abrirán las calles, y volverá “el orden”, ese estado de cosas que también incluye y define al constante desgaste partidista, la perenne pérdida de oportunidades, la continua inseguridad pública, la consistente mediocridad y la eterna trampa del “juega vivo” y del “pásame algo”, reflexionó el canta autor panameño.