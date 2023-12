Salud Mental durante fiestas de fin de año, ¿Cómo podemos cuidarla?

Ciudad de Panamá, Panamá/Concluir un año implica, para muchos, reflexionar sobre las etapas que llegan a su fin y dar la bienvenida a la promesa de un nuevo inicio. Pese a que el ambiente esté lleno de alegría y entusiasmo en esta época, para algunos, las cosas no son así, y podrían estar enfrentando la depresión navideña o el Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

El TAE es una condición psicológica que impacta a las personas, sobre todo, durante los cambios estacionales. Se trata de un trastorno que, con frecuencia, es subestimado y puede tener un efecto significativo en la calidad de vida de quienes lo experimentan, alterando su estado de ánimo y afectando diversas áreas de su bienestar emocional.

“Las personas comienzan a pensar sobre lo que les falta, lo que se fue y aquello que no vendrá, además de los familiares que ya no están en diciembre, el tema económico, etc. Eso genera un sentimiento de malestar y tristeza (…) Hace un par de meses pasamos por una crisis. Dentro de cada ser humano hay periodos de cambio y estabilidad. Vivimos un periodo de cambio, una crisis, que al final generó un periodo de estabilidad”, explicó Cristóbal Nieto, psicólogo clínico en el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam).

De acuerdo con Nieto, existen individuos con una vulnerabilidad más profunda; sin embargo, tras el periodo de la pandemia, algunos han comenzado a experimentar eventos post-traumáticos relacionados con lo sucedido en 2020, y estos eventos se repitieron de nuevo en 2023.

Recomendó a las personas desarrollar habilidades y buscar recursos para adaptarse a los cambios y salir adelante.

“Es normal sentir tristeza, miedo y enojo, pero cuando este tipo de emociones se vuelven crónica y comienzan a tener otro tipo de sintomatología hay que prestarles atención como la falta de sueño, insomnio, irritabilidad sin sentido, pérdida del apetito, minusvalía, etc. Inclusive esos son cuadros muy básicos dentro de lo que es depresión. Sin embargo, en ansiedad, la persona tiene la idea que algo malo va a suceder”, indicó.

Ante la sospecha de padecer alguno de estos trastornos, el especialista manifestó que el primer paso es reconocerlo y tratar de cambiar ciertos hábitos vida. En caso de que esto no funciono, aconsejó buscar ayuda profesional.

“Algo que nos dejó la pandemia, y es positivo, es el hecho de reconocer que la salud mental existe y se empezó a visualizar. No todo el mundo piensa que ir a un psicólogo o psiquiatra porque tengo una dificultad emocional que me impide avanzar es parte de un problema, es más una forma de ayudarme como persona”, expresó.