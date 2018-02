Diputado Ortega insta a sector médico a discutir proyecto que castiga la mala praxis

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) e impulsor del proyecto de ley que busca sancionar la mala praxis, Javier Ortega, instó a la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) a participar en la discusión de la iniciativa en la Asamblea Nacional (AN).

El diputado perredista apuntó este jueves 22 de febrero en Noticias AM que la iniciativa no solo busca sancionar la mala praxis de los médicos, como ha dado a entender la comisión. "También tiene que ver con el papel de las enfermeras, los empleados y las instituciones del Estado", dijo.

De acuerdo a Ortega, los principales dirigentes de la Comenenal "han estado desde hace meses y años amenazando, insultando, despotricando y sacándome comunicados".

Además, el diputado perredista apuntó que se ha insinuado que tiene "relación con aseguradoras", ya que uno de los principales puntos en contra de la iniciativa es que esta ley aumentaría el costo de pólizas.

Ortega no descartó presentar una denuncia o demanda por estos señalamientos.

"Quiero mandar un mensaje al sector médico del país: si ustedes tienen la razón, discútamoslo en la comisión. No entiendo por qué no quieren ir a discutir el tema", expresó en Noticias AM. "Demuéstrenme con pruebas o estadísticas, lo que están diciendo de mí y de lo que están planteando es lo correcto".