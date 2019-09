Presentan anteproyecto de ley para castigar la negligencia médica con 5 años de cárcel

En la exposición de motivos de este anteproyecto que fue numerado como 174, se destaca que “la humanización de la salud exige una medicina técnicamente buena; dominio del conocimiento, experiencia y técnica. Un buen personal de salud es aquel que hace buena medicina, científica y técnicamente hablando; y que dispone del saber y busca lo que es mejor para el ser humano”.

La iniciativa legislativa que deberá ser discutida en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, cuenta con 37 artículos, entre los que se destacan la modificación al Código Penal para castigar a quienes cometan malas prácticas médicas o negligencia con pacientes. Además incluye a los funcionarios administrativos que laboran en los centros de atención médicos del país.

El artículo 14 del anteproyecto le adiciona el numeral 133 A al Código Penal, el cual quedará de la siguiente manera:

“Quien al prestar servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de normas técnicas o administrativas cause la muerte de otro, será sancionado con pena de prisión de cinco a ocho años”.

En caso que la persona no fallezca, pero como consecuencia de la mala praxis presente incapacidad, la normativa sanciona a quien resulte responsable con un año de prisión que podría ser convertido en días multa.

Mala praxis, un proyecto que nunca ha avanzado en la Asamblea

La discusión de una ley que castigue la mala práctica médica y la negligencia en los servicios de salud no es algo nuevo en la Asamblea Nacional. Actualmente se encuentra estancado por falta de discusión el proyecto de ley 566.

Diferentes organizaciones de pacientes en Panamá han solicitado que se discuta. Elzebir Montenegro perdió a su hija por supuesta mala práctica médica en un hospital público en La Chorrera y en declaraciones a TVN Noticias el pasado 19 de febrero del 2019, pidió tener una normativa que proteja a los pacientes.

“Es urgente que se debata esto porque están habiendo nuevas víctimas, casos que no llegan a la demanda porque no tenemos un marco jurídico. En la actualidad, la mala praxis y la negligencia médica no están tipificados como un delito”, destacó Montenegro.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, se han registrado unos 116 casos de mala praxis y negligencia desde el 2018 hasta la fecha.