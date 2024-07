Seguridad, clave en el desarrollo y crecimiento de Colón

La ciudad de Colón se ha convertido en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico, ya que, su posición ventajosa para el tráfico de drogas ha generado luchas entre pandillas, inseguridad y muerte.

Es por ello, que el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ha decidido hacer un acto simbólico de toma de posesión y el traspaso de mando de la Policía Nacional en esta provincia, para enviar el mensaje de que se pondrá especial atención en esta localidad.

Pese a la riqueza natural y turística, además de ser uno de los centros logísticos más importantes del país, la provincia enfrenta grandes retos en materia de seguridad, empleo y economía, tres ingredientes que van de la mano para el desarrollo social.

Para el expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, la seguridad es un tema importante para generar confianza y atraer inversión para mejorar esta ciudad.

Chen rechazó las cifras del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República que indican que la provincia tiene un 12% de desempleo, señalando que ellos consideran que en realidad podría estar rondando un 20%, y no porque las personas no quieren trabajar, sino porque no hay generación de empleos.

Para disminuir los índices de inseguridad, obviamente hay que atraer inversión, general confianza y solamente la empresa privada trabajando en conjunto con el gobierno local y central puede hacer eso”, expresó.

El también excandidato a la vicepresidencia del país, recalcó que es importante apostar por el turismo, ya que, cada vez que llega un crucero se puede atraer dinero fresco por medio de gastronomía, cultura e historia, que son experiencias por las que los turistas pagan.

Para Chen, existe una oportunidad de oro de pasar de lo negativo a lo positivo, pero no precisamente militarizando la provincia, sino con prevención, y generación de empleos.

También resaltó que es necesario que haya un cambio de actitud y cultura entre los mismos colonenses, afirmando que este jueves se hizo una jornada de limpieza, pero en menos de 24 horas ya la ciudad está sucia otra vez.