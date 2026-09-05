Más de 6,000 tortugas golfinas desovan en la segunda arribada del año en Playa La Marinera

El sector de Playa La Marinera es considerado el punto de mayor concentración de tortugas lora (Lepidochelys olivacea) en el país.

Un total de 6,105 ejemplares de tortuga golfina o lora (Lepidochelys olivacea) llegaron a la Zona de Reserva Playa La Marinera, situada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, durante la segunda arribada de tortugas marinas registrada en lo que va del año.

El evento consolida a esta área protegida como uno de los puntos con mayor densidad de anidación y reproducción para esta especie en el litoral pacífico panameño.

Monitoreo científico y protección de nidos

El fenómeno conocido como arribada consiste en la concentración masiva y sincronizada de miles de hembras que salen del océano simultáneamente hacia la costa con el fin de desovar.

Frente a este acontecimiento biológico, personal técnico y guardaparques de MiAMBIENTE ejecutan labores de inspección en la zona de anidación. El operativo contempla el monitoreo permanente para el levantamiento de datos biométricos (registro, medición y evaluación de especímenes), así como la custodia de los nidos frente a la depredación por fauna silvestre o factores externos.

Playa La Marinera e Isla Cañas: Epicentros del desove en Tonosí

El sector de Playa La Marinera es considerado el punto de mayor concentración de tortugas lora (Lepidochelys olivacea) en el país, habiéndose documentado en años anteriores eventos individuales que superaron los 9,000 ejemplares y acumulados de decenas de miles a lo largo de cada ciclo reproductivo.

A este punto se suma la reserva de Isla Cañas, también ubicada en el distrito de Tonosí, la cual registra históricamente eventos de anidación masiva de entre 2,500 y 4,800 individuos por ciclo. La temporada de mayor actividad de anidación en la región de Azuero se extiende habitualmente entre los meses de julio y diciembre.