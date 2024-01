Sinaproc recomienda a bañistas seguir medidas de seguridad en ríos y playas

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el comienzo del verano, muchas personas acuden a las distintas playas y ríos del país para disfrutar de esta temporada en familia.

Por ello, las autoridades hicieron una serie de recomendaciones y un llamado de atención a los ciudadanos que acuden a estos sitios con el fin de evitar que se registre algún tipo de accidente.

Una de ellas es verificar cómo se encuentran las mareas, además de mantener todas las medidas de cuidado.

En lo que va del año, se han reportado al menos cuatro personas que han muerto ahogadas.

"No bañarse si no conoce la playa. No tirarse sin conocer si hay mucha o poca profundidad, sobre todo si no sabe nadar. No dejar solos a los niños. Evitar ingresar si está ingiriendo bebidas alcohólicas. Cumplir con los avisos de prevención", señaló Reyes Jiménez, director de la Academia del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Con información de Jocelyn Mosquera