Subsidio al combustible: MEF ajusta montos de costos para el transporte y cambian los topes semanales

Tras la actualización de los precios de los combustibles, que entrará en vigor este viernes 1 de mayo a las 6:00 a.m., el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también ajustó los montos máximos del subsidio que reciben los transportistas, en el marco de la medida adoptada por la crisis petrolera derivada del conflicto en Medio Oriente.

Mediante la Resolución Ministerial N.° MEF-RES-2026-1552, firmada por el ministro Felipe E. Chapman, se establecen nuevos topes semanales para el subsidio al combustible, aplicables a los beneficiarios del mecanismo temporal de estabilización del precio de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre.

Al igual que los precios al consumidor, la resolución, publicada este jueves 30 de abril en la Gaceta Oficial, regirá desde el viernes 1 de mayo de 2026 a las 6:00 a.m. hasta el viernes 15 de mayo de 2026 a las 5:59 a.m.

De acuerdo con el documento, los nuevos precios quedan así:

Gasolina de 91 octanos: $0.89

Gasolina de 95 octanos: $1.01

Diésel bajo en azufre: $0.90

Subsidio: qué cambia

El principal ajuste se da en los montos máximos semanales subsidiados, que disminuyen en todas las modalidades frente a los topes anunciados previamente por el MEF. La siguiente tabla muestra la variación entre el subsidio anterior y los nuevos límites.

Modalidad Anterior Nuevo Variación Pick Up / Panel B/.36.60 B/.30.64 -B/.5.96 ↓

-16.29% Camión / Refrigerado B/.91.60 B/.74.60 -B/.17.00 ↓

-18.56% Equipo Articulado B/.160.30 B/.130.55 -B/.29.75 ↓

-18.56% Pesca Artesanal B/.57.60 B/.60.20 +B/.2.60 ↑

+6.25% Taxi B/.54.50 B/.56.89 +B/.2.39 ↑

+4.39% Colectivo / Bus B/.225.00 B/.183.52 -B/.41.48 ↓

-18.43% Colegial B/.121.00 B/.98.85 -B/.22.15 ↓

-18.31% Ruta Interna B/.139.00 B/.113.02 -B/.25.98 ↓

-18.69%

¿Por qué se reducen los montos?

Según la resolución, la decisión responde al comportamiento del mercado internacional. Para el periodo del 1 al 15 de mayo de 2026, se ha registrado una caída importante en el precio del diésel bajo en azufre, mientras que las gasolinas de 91 y 95 octanos han experimentado un aumento.

El mecanismo se ajusta cada dos semanas, tomando como referencia los precios máximos de venta al público publicados por la Secretaría Nacional de Energía.

El ministro Chapman reiteró que el programa se mantendrá “focalizado, transparente y dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”. Además, recordó que el subsidio no utilizado en una semana no se acumula para periodos posteriores.

Advertencia por uso indebido

La resolución también refuerza los controles: el combustible adquirido con subsidio debe destinarse exclusivamente a las actividades de transporte que justifican el beneficio.

De detectarse irregularidades, se procederá con la suspensión o cancelación inmediata del acceso al programa, sin descartar sanciones administrativas, civiles o penales.

Frente a solicitudes del sector transporte para eliminar los topes semanales de consumo, el Gobierno fue enfático en su negativa, al considerar que sin estos controles el subsidio podría desviarse hacia el uso en vehículos particulares.