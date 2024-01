Sucre afirma que desconoce las razones por las que Turner salió del Minsa

El ministro Luis Francisco Sucre dijo desconocer las razones por la que se destituyó a Rosario Turner del puesto que él ocupa, así como si hubo o no algún tipo de presiones para que ella saliera del puesto.

A inicios de esta semana, la exministra de Salud, Rosario Turner, manifestó que, su salida del despacho fue de sorpresa, pero, se dieron situaciones que la antecedieron como una multa al Partido Revolucionario Democrático (PRD), la solicitud de expulsión del partido por parte de Benicio Robinson, procesos que no firmó por no cumplir con las normas y la solicitud de vuelo humanitario de los hermanos Martinelli.

No tengo nada que opinar del tema. Nunca conversé con ella al respecto. A mí no me consta, esa es una información que ella manejará”, expresó Sucre al ser cuestionado.