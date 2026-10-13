Temblor en Panamá: Casco Door subastará 40 obras para apoyar a damnificados

Ciudad de Panamá, Panamá/Antiguas puertas y ventanas del Casco Antiguo, transformadas en obras de arte, serán subastadas para apoyar proyectos comunitarios y ayudar a las personas afectadas por el terremoto de 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre en el país.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca) presentó la novena edición de The Casco Door Project-Art & Auctions, una iniciativa que reúne 40 obras elaboradas por 30 artistas mediante distintas técnicas y perspectivas.

Las piezas utilizan puertas y ventanas restauradas como soporte para contar historias, preservar la memoria y celebrar la identidad de San Felipe.

La subasta benéfica se desarrollará en línea mediante la plataforma Handbid. Una parte de los fondos respaldará a los artistas participantes y los programas comunitarios de Avaca, mientras que otra será destinada a las personas afectadas por el terremoto.

La asociación trabaja con residentes y voluntarios para atender necesidades locales, promover actividades educativas y culturales y apoyar a familias y niños del Casco Antiguo. La iniciativa también cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura.

Memorias convertidas en arte

Entre las 40 obras expuestas en Papaya Planet se encuentran “Banquito” y “Gabinete”, de los jóvenes artistas Adrien Martinon y Priscilla Law. Ambas fueron construidas con piezas de madera que representan imágenes del Casco Antiguo.

También destaca una mesa diseñada por Catherine Wichmann a partir de una ventana, con los colores del cielo y el mar y elementos alusivos a la iglesia de La Merced y otras edificaciones del barrio histórico.

Ángela García explicó que su obra está inspirada en el mar. Las figuras oscuras contrastan con el brillo, como una representación de la salida a los problemas que todas las personas pueden enfrentar.

La pieza también evoca la infancia, con momentos especiales “donde no teníamos problemas y teníamos libertad, como recuerdo de momentos lindos”.

Diener Boya definió su propuesta como una obra personal e íntima, relacionada con la manera de afrontar circunstancias difíciles y con la admiración que siente por su madre.

“Voy a lo más íntimo, como caminar en la memoria de un ser humano, como la mujer, o un niño”, expresó.

Por su parte, “Memorias y mariposas”, de Elías Gil, representa a una niña como símbolo de la herencia natural compartida entre generaciones, los cambios y la transformación. La obra plantea que, pese a las innovaciones, se conserva la esencia que la identifica.

La exposición artística Casco Door IX será inaugurada este jueves 15 de octubre, a las 6:00 p. m., en Papaya Planet, ubicado en la avenida B, entre las calles 9 y 10 del Casco Antiguo.

Las obras podrán visitarse del 16 al 23 de octubre, en horario de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. La subasta virtual cerrará el 23 de octubre, a las 9:00 p. m.