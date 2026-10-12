Temblor en Panamá: CSS ejecutará plan para recuperar instalaciones afectadas, atender a pacientes y pagar a jubilados

El plan incluye priorizar la atención a pacientes con enfermedades crónicas, personas en tratamiento de diálisis y oncología, y embarazadas de alto riesgo.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que llevará a cabo un plan de ejecucion de medidas para garantizar la atención médica, la continuidad de los tratamientos a pacientes vulnerables, el pago de las pensiones a jubilados y la recuperación de las infraestructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado este viernes.

Entre las acciones, que contempla un periodo de 90 días, la CSS dará seguimiento a pacientes de diálisis, oncología y enfermedades crónicas, la atención psicológica, las brigadas médicas comunitarias y las facilidades para que las empresas afectadas regularicen sus cuotas obrero-patronales, según detalla la institución en un comunicado de prensa.

La CSS también coordina con la compañía de seguros ASSA, administradora del coaseguro del Estado, las inspecciones de las instalaciones afectadas y las gestiones para recuperar los recursos mediante las indemnizaciones que correspondan.

"La institución cuenta con pólizas destinadas a proteger el patrimonio que le pertenece a todos los panameños y hará valer las coberturas contratadas. Cada balboa recuperado contribuirá a preservar los recursos del presupuesto de emergencia para atender las necesidades de la población", de acuerdo con lo plasmado en el comunicado.

¿En qué consisten las medidas?

Pago de pensiones: Trabajar en la identificación de jubilados y pensionados con dificultades para acceder a sus fondos y coordinación con los bancos para ofrecer alternativas seguras, dando prioridad a las pesonas afectatadas por el sismo.

Trabajar en la identificación de jubilados y pensionados con dificultades para acceder a sus fondos y coordinación con los bancos para ofrecer alternativas seguras, dando prioridad a las pesonas afectatadas por el sismo. Prestaciones económicas: Prioridad a los trámites de invalidez, incapacidades, maternidad y riesgos profesionales. Además, se propondrá suspender el requisito de fe de vida por 90 días, sujeto a aprobación.

Prioridad a los trámites de invalidez, incapacidades, maternidad y riesgos profesionales. Además, se propondrá suspender el requisito de fe de vida por 90 días, sujeto a aprobación. Atención a pacientes vulnerables: Se reforzará la atención a pacientes con enfermedades crónicas, personas en tratamiento de diálisis y oncología, y embarazadas de alto riesgo. También se reprogramarán las citas y se facilitará el acceso a los medicamentos, incluidas recetas por períodos más prolongados cuando sea médicamente seguro.

Se reforzará la atención a pacientes con enfermedades crónicas, personas en tratamiento de diálisis y oncología, y embarazadas de alto riesgo. También se reprogramarán las citas y se facilitará el acceso a los medicamentos, incluidas recetas por períodos más prolongados cuando sea médicamente seguro. Urgencias y brigadas médicas: Se priorizará en atención de urgencias médicas; además, se trabajará mediante la simplificación de trámites de atención y organización de brigadas comunitarias cuando existan condiciones seguras.

Se priorizará en atención de urgencias médicas; además, se trabajará mediante la simplificación de trámites de atención y organización de brigadas comunitarias cuando existan condiciones seguras. Salud mental: Se brindará el apoyo psicológico a las personas afectadas por el terremoto.

Se brindará el apoyo psicológico a las personas afectadas por el terremoto. Facilidades para empresas: Se dará un plazo de hasta tres meses para regularizar las cuotas obrero-patronales sin recargos adicionales durante ese período, sujeto a la aprobación legal. En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se buscará proteger los empleos y la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Se dará un plazo de hasta tres meses para regularizar las cuotas obrero-patronales sin recargos adicionales durante ese período, sujeto a la aprobación legal. En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se buscará proteger los empleos y la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias. Prevención de riesgos laborales: Reforzará las medidas de seguridad durante la reconstrucción y disponibilidad de vacunas contra el tétano para quienes las necesiten, según las indicaciones sanitarias.

La institución indicó que continuará identificando a las personas que requieren ayuda mediante sus censos y registros, además de informar sobre los avances y las vías de acceso a los servicios.

Los detalles del plan estarán disponibles en su sitio web y redes sociales oficiales.