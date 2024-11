Tercera sesión de consultas ciudadanas por reformas a la CSS inicia en ausencia del director Mon

La tercera sesión de consultas ciudadanas por las reformas a la Caja de Seguro Social inició sin la presencia del director y subdirector de la institución, quienes fueron esperados por varios minutos, pero no se presentaron, tal y como se había advertido.

La sesión correspondiente a este lunes 18 de noviembre, entró en una pequeña pausa debido a la ausencia de los principales representantes de la institución que no acudieron a la hora pactada a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

Pese a que se dio inicio a la tercera jornada de consulta ciudadana, dado que se cumplía con el quórum reglamentario, la presidenta Yarelis Rodríguez decretó un receso hasta que se encuentre presente el director Dino Mon o el subdirector Rogelio Gordón.

Compartimos el registro de personas que participarán hoy, en el tercer día de convocatoria del Proyecto de Ley sobre reformas de la CSS. Se contempla atender a 32 oradores, entre ciudadanos y representantes de distintos sectores del país, en el Auditorio de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/CGzTHHoD4V — Asamblea Nacional (@asambleapa) November 18, 2024

El pasado viernes los diputados informaron que debían estar presentes los ministros o viceministros y, en el caso de la CSS, el director o subdirector. Solamente han llegado a la sesión que iniciaba a las 10:00 am, los viceministros Manuel Zambrano de Salud y Fausto Fernández de Finanzas.

Sin embargo, pasadas las 11:30 am, se decidió continuar escuchando a los ciudadanos con respecto a este importante tema que define la seguridad social del país.

Se espera que, en esta tercera sesión, unas 32 personas registradas previamente participen del debate y expongan sus posiciones a favor o en contra del proyecto de ley 163 que recoge las reformas a la CSS.

En tanto, los diputados acordaron que, a partir de mañana martes 19 de noviembre, el grupo técnico asesor tendrá derecho a voz, siempre y cuando estén presentes en el debate los ministros o viceministros de Salud, así como de Economía y Finanzas y el director o subdirector de la CSS.

Rodríguez explicó que, en caso de que las autoridades no estén presentes, no se dará inicio al debate. Además, se aprobó una resolución sobre la rendición de cuentas, debido a que hasta ahora no se han entregado las corridas actuariales, necesarias para saber si lo que se plantea es rentable para los jubilados y asegurados, por lo que esperan que esta información sea entregada para hacer los análisis correspondientes.

Recalcó que este lunes se continuó con el debate por respeto a los ciudadanos que sí llegaron a verter sus opiniones. Agregó que, siendo este un proyecto del Ejecutivo, las autoridades deben estar presentes para hacer su defensa.

Los participantes anteriores han mostrado su desacuerdo con el aumento en la edad de jubilación, el aumento de aportaciones por parte de los trabajadores independientes, las libertades que tendrá el director en términos de licitación, entre otras medidas planteadas en la reforma.