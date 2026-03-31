Terminal de Albrook se prepara para alta movilización de viajeros durante Semana Santa

Durante toda la Semana Santa, se espera superar la cifra del año pasado, cuando aproximadamente 280 mil pasajeros viajaron hacia el interior del país.

Ciudad de Panamá/La Gran Terminal de Transporte de Albrook se encuentra preparada para atender la alta demanda de pasajeros que se movilizan hacia el interior del país con motivo de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor flujo de viajeros en el año.

Las autoridades de la terminal indicaron que, durante toda la Semana Santa, se espera superar la cifra del año pasado, cuando aproximadamente 280 mil pasajeros viajaron hacia el interior del país. Para este año, proyectan un aumento de entre 5% y 10% en la movilización.

“El año pasado viajaron durante toda la Semana Santa aproximadamente 280 mil pasajeros y el día de mayor afluencia fue el jueves, en donde viajaron 60 mil pasajeros. Siempre ponemos un pronóstico hasta un 10% de incremento de pasajeros. Sin embargo, como bien mencionas el tema del combustible, probablemente algunos usuarios decidan no viajar en su vehículo particular, por el costo, y trasladarse en servicio colectivo”, explicó Gustavo Granados, vocero de la terminal de transporte.

Ante este panorama, la administración ha coordinado con los dirigentes de las distintas rutas para garantizar la disponibilidad de buses suficientes y así responder a la creciente demanda de usuarios durante estos días.

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Entre los destinos con mayor movimiento se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, la frontera chiricana, Santiago y la región de Azuero. No obstante, también se ha registrado un incremento considerable en los viajes hacia Darién.

Otro aspecto destacado es la presencia de turistas extranjeros, quienes están aprovechando el periodo de asueto para recorrer el interior del país, lo que contribuye al aumento en la demanda del transporte público.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos logísticos y de coordinación para asegurar un servicio eficiente y ordenado, en medio de una de las temporadas más concurridas del calendario nacional.

Con información de Luis Jiménez