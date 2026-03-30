Semana Santa 2026: Inversión de carriles iniciará este jueves hacia el interior del país

Entre las zonas contempladas se encuentran el tramo desde la avenida de Los Mártires hacia Howard, así como desde el sector de Nazareno hasta Capira y de Capira hasta Sajalices.

Ciudad de Panamá/Con el inicio de la Semana Santa, las autoridades de tránsito proyectan un incremento significativo en la movilización de vehículos hacia el interior del país, en medio de un operativo especial para garantizar la fluidez vehicular.

Durante este lunes, el tráfico en dirección al interior se mantuvo dentro de los niveles habituales. No obstante, se prevé que en los próximos días la cantidad de conductores en las principales vías aumente considerablemente, conforme avanza el periodo de asueto.

El teniente Edwin Vega, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, informó que a partir del jueves al mediodía se implementarán inversiones de carriles en puntos estratégicos para agilizar el desplazamiento. Entre las zonas contempladas se encuentran el tramo desde la avenida de Los Mártires hacia Howard, así como desde el sector de Nazareno hasta Capira y de Capira hasta Sajalices.

Vega explicó que estas medidas buscan optimizar el flujo vehicular en momentos de alta demanda, especialmente en las rutas más transitadas hacia el interior del país.

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Asimismo, adelantó que para el sábado se evaluará la aplicación de nuevas inversiones de carriles en función del comportamiento del tráfico, mientras que el domingo se mantendrá esta medida de forma continua desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con el objetivo de facilitar el retorno de los viajeros hacia la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones de los agentes desplegados en carretera.

Con información de Yiniva Caballero