Anuncian la suspensión de obras viales durante Semana Santa para agilizar el tránsito

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026, periodo en el que se busca garantizar un desplazamiento más fluido.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de obras, trabajos y actividades que impliquen el cierre u ocupación de carriles a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la movilidad durante la Semana Santa.

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026, periodo en el que se busca garantizar un desplazamiento más fluido, seguro y ordenado para los ciudadanos que se movilizan hacia distintos puntos del país.

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Según el comunicado oficial, la disposición aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, específicamente desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

De igual manera, la suspensión abarcará importantes arterias viales dentro de la ciudad, entre ellas las avenidas Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y la vía Israel.

Las autoridades indicaron que esta acción forma parte de un plan operativo especial para facilitar la movilidad durante este periodo de alta circulación vehicular, reduciendo congestionamientos y mejorando la seguridad vial.