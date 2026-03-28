Refuerzan vigilancia migratoria en todo el país durante Semana Santa

Las autoridades indicaron que este operativo interinstitucional tiene como objetivo garantizar la seguridad durante la Semana Santa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración activó un operativo especial con el despliegue de 989 unidades en todo el país, como parte del plan “Semana Santa Segura 2026”, en medio del incremento de la movilidad de viajeros durante estos días.

La entidad informó que el personal estará distribuido en puntos estratégicos para reforzar los controles migratorios, la verificación del estatus de extranjeros y la prevención de actividades ilícitas. La mayor concentración de unidades se ubicará en la ciudad de Panamá, con 663 agentes, seguida de provincias como Chiriquí (69), Colón (56), Herrera (47) y Coclé (29).

El despliegue también abarca 28 inspectores en Veraguas, 25 en Darién, 22 en Chepo, 21 en Los Santos, 17 en Bocas del Toro y 12 unidades en Guna Yala, en un esfuerzo por cubrir rutas de alto tránsito y zonas fronterizas.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, que involucra a más de 26,500 unidades de los estamentos de seguridad. La coordinación incluye a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema Único de Manejo de Emergencias.

Bajo la dirección de Roger Mojica Rivera, el SNM busca fortalecer su presencia en terminales, aeropuertos y puntos de control, en un periodo en el que tradicionalmente se registra un aumento significativo de desplazamientos internos y entrada de visitantes.

Las autoridades indicaron que este operativo interinstitucional tiene como objetivo garantizar la seguridad durante la Semana Santa, así como mantener el orden y el cumplimiento de la normativa vigente tanto para nacionales como para extranjeros.