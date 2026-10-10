Temblor en Panamá: EEUU envía ayuda humanitaria a Azuero; prevé llegada de especialistas en búsqueda y rescate

Un helicóptero Chinook CH-47 transportará carpas y suministros para apoyar las labores de asistencia en Azuero. El capitán de navío Daniel Betancourt informó que se contemplan tres vuelos este sábado y la llegada de 20 especialistas de Virginia y California.

Ciudad de Panamá, Panamá/Estados Unidos inició este sábado 10 de octubre operaciones de transporte aéreo para apoyar las labores de ayuda humanitaria en las zonas afectadas de Azuero, mediante un helicóptero Chinook CH-47 de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.

El capitán de navío Daniel Betancourt, agregado de Defensa de Estados Unidos en Panamá, explicó que la aeronave transporta carpas y suministros de primera necesidad para apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a otras entidades del Gobierno panameño que atienden la emergencia. El helicóptero tiene capacidad para transportar aproximadamente 10,000 libras de carga o 24 pasajeros, lo que permite movilizar materiales y personal hacia las áreas que requieren asistencia.

Betancourt indicó que para este sábado se contemplan tres vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto de Panamá Pacífico, con el propósito de trasladar materiales y personal a las zonas afectadas. En estas operaciones participan entidades panameñas como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Ministerio de Gobierno y Sinaproc, de acuerdo con el agregado de Defensa.

El funcionario también anunció la llegada a Panamá de al menos 20 especialistas en búsqueda y rescate y evaluación estructural, procedentes de los estados de Virginia y California, para apoyar la respuesta ante la emergencia. Según explicó, la asistencia se coordinó con la aprobación de los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, encabezados por los presidentes José Raúl Mulino y Donald Trump.

Sobre las áreas que recibirán la ayuda, Betancourt señaló que las operaciones se coordinarán con el Gobierno panameño para identificar dónde se requiere apoyo, incluidas las zonas de difícil acceso. Indicó que el Servicio Nacional Aeronaval también desarrolla misiones de reconocimiento y transporte aéreo, por lo que buscan evitar la duplicación de esfuerzos.

“Donde nos indiquen que necesitan el apoyo, ahí es donde vamos a ir”, manifestó Betancourt, al señalar que las operaciones se mantendrán coordinadas con Sinaproc y las autoridades panameñas.