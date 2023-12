Estado del tiempo: Cielos de despejados a parcial nublados para este sábado

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá, para este sábado 9 de diciembre, prevé en su informe del tiempo para el Caribe, en horas de la mañana, se esperan de despejado a parcial nublados con algunos episodios nubosos, eventos lluviosos muy aislados en norte de Veraguas, la comarca Ngäbe y sobre las cordilleras de Bocas del Toro.

Para la tarde, se esperan parcial nublados, lluvias intermitentes aisladas, en sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé. En horas de la noche se prevé un cielo parcial nublado, sin eventos lluviosos.

Para el Pacífico, en horas de la mañana, se esperan parcial nublados, episodios nubosos con eventos de lluvias aisladas en sectores de las costas y cordilleras de Darién y sobre el golfo de Panamá; en la tarde, se esperan parcial nublados con episodios nublados, lluvias aisladas en las costas y cordilleras de Darién y sobre el Golfo de Panamá; Para la noche no se esperan lluvias.

En cuanto a las mínimas oscilando entre los 14°C a 25°C, en tanto que las máximas están rondando desde los 30°C hasta los 34°C.

Los vientos estarán con flujos del oeste, oeste o nor este para la vertiente Caribe; con velocidades de 05 a 15 km/h; y para el Pacífico se mantienen flujos del nor oeste o nor este entre 10 - 20 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se mantiene condiciones de advertencia con olas que estarán oscilando desde los 1.82 m de altura en periodos no más de 09 segundos. Para el Pacífico condiciones favorables con olas entre los 0.91 m y con periodos de 12 segundos.

Índices de Radiación UV-B: se esperan índices de radiación de altos a extremos sobre todo el país.